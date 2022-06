CK Limburg: Olilly Especiale kampioen springmerries

In Panningen is de driejarige Olilly Especiale (Chacoon Blue x Argentinus) uitgeroepen tot kampioen van de springmerries. De beste vier mochten terugkomen voor de kopgroep op de Centrale Keuring van Limburg.

’s Ochtends waren de merries beoordeeld op de stamboekkeuring, waarna er vier ster verklaarde merries terugkeerden voor de Centrale Keuring op het buitenterrein. Fokker Jack Verstappen trok met zijn Olilly Especiale (Chacoon Blue uit Also Especial elite IBOP-spr sport-spr PROK van Argentinus) aan het langste eind, nadat zij ’s ochtends al was ster verklaard met 80/80. Mooi detail is dat haar moeder, de internationaal 1.50m-geklasseerde Also Especial, destijds ook uitgeroepen werd tot beste van de springmerries op de Centrale Keuring en grootmoeder Titia als zevenjarige al was verkozen tot kampioen.

Meest complete

In het ochtendprogramma werden acht van de negen springmerries ster verklaard, waaronder drie met 80 punten. “De meest complete, ook vanwege haar sportgerichte afstamming, is voor ons Olilly Especiale. Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede voorhand en sterke bovenlijn. Ze was aanvankelijk wat gespannen, wat eerst ten koste ging van de galop, maar ze bouwde positief op bij het springen. Ze maakt een hele goede insprong en springt heel goed op de hoge steilsprong. Voor aanwijzing naar Ermelo had ze vandaag nog iets meer kunnen overtuigen op de oxers”, sprak Henk Dirksen over de achterkleindochter van Eric van der Vleuten’s Grand Prix-merrie Especiale (v. Voltaire).

Cohinoor VDL en Edinburgh

De overige merries werden niet op kwaliteitsvolgorde geplaatst, maar ook voor 80 punten gesprongen hadden Ohlala (Cohinoor VDL uit Iléne van Charisma) van M. Janssen uit Venray en Olga HS (Edinburgh uit Eliza van Whitesnake, fokker Versteegen uit Wanssum) van Jos en Trudi Houwen uit Wanssum. “De Cohinoor VDL-dochter staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een goed gevormde voorhand. Ze galoppeert met goede balans en souplesse. Bij het springen valt haar goede voorbeentechniek en vlugheid op. Ze springt soms nog wat teveel naar voren en toont ruim voldoende vermogen. De Edinburgh-merrie is jeugdig en ruim voldoende ontwikkeld. Ze staat voldoende in het rechthoeksmodel en heeft correct fundament. Haar galop is lichtvoetig en ze springt met goede reflexen.”

Fijne papieren

Fanatieke fokker Jack Verstappen komt niet ieder jaar met zijn merries naar de keuring maar hij vond dat hij met Olilly Especiale er wel eentje voor had. “Het is een hele moderne bloedmerrie en thuis springt ze echt heel goed, anders was ik er ook nooit mee naar de keuring gegaan. En ze heeft fijne papieren dus voor de fokkerij is dit ook heel mooi.”

Sportstam Especiale

“We hebben haar laten dekken van Emerald maar het is nog even afwachten of het gelukt is. Thuis springt ze ook altijd heel goed op de insprong en ze heeft een hele goede voorbeentechniek, ze is vlug en soms nog wat gehaast dus ik kon me wel vinden in het jurycommentaar. Het is mooi om met zo’n merrie de lijn weer te kunnen voortzetten”, vertelt de fokker, die de stam zelf opbouwde met Olilly Especiale’s grootmoeder Especiale. De Grand Prix-merrie staat inmiddels aan de basis van internationale 1.50/1.60m-paarden als Also Especial (v. Argentinus), Be Special (v. Chacco-Blue), Especiale Too (v. Ustinov) en Extra Special (v. Andiamo), die allen uit de eigen fokkerij van Verstappen komen.

Bron: KWPN