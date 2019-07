CK Noord-Holland: stoere Daily Diamond-zoon Othello CC kampioen

Het hengstveulen Othello CC (v.Daily Diamond) werd zojuist kampioen bij de dressuurveulens op de CK Middenbeemster. Drie veulens zijn uitgenodigd voor de NVK.

Uit een grote groep dressuurveulens werden in Middenbeemster vijf veulens uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep. Daarvan mocht het hengstveulen Othello CC (Daily Diamond uit Joint Venture CC elite ibop D-OC van Charmeur) van fokker Carolien van Diemen uit Heerhugowaard zich als eerste opstellen.

‘Aansprekende voorhand’

“Dit is een goed ontwikkeld veulen met een aansprekende voorhand”, licht Marian Dorresteijn toe. “Hij heeft een sterke bespiering in de bovenlijn en de schoft is goed ontwikkeld. Het veulen kan goed stappen met veel kracht, de draf is krachtig en toont veel houding. De galop viel positief op, daarin toonde hij een goede souplesse.”

Elegant veulen

“Dit is heel mooi, vorig jaar fokte ik uit deze merrie de reservekampioen”, aldus Carolien van Diemen. De moeder van dit veulen heb ik ook al zelf gefokt. Ik vond het bijzonder dat ik een zwarte van Charmeur fokte en dan ook nog eens een merrie. Mede daarom heb ik besloten haar zelf op te fokken, dat doe ik niet zo vaak. Ze kon heel goed bewegen en ik was ervan overtuigd dat het een hele goede merrie was. Naarmate ze ouder wordt, is ze steeds mooier geworden. Ze heeft me wel al twee keer verrast met het veulen, ze doet alsof er niks aan de hand is en de volgende dag staat er een veulen naast. Normaal gesproken ben ik erbij, maar dit is gelukkig al twee keer goed gegaan. Ik volg altijd een hele boel hengsten, ik dacht dat Daily Diamond weleens een hele mooie combinatie kon zijn met mijn merrie. Dat is goed uitgepakt, het is een heel elegant veulen geworden. Dit jaar heb ik de merrie gedekt met Le Formidable. Ik zou niet snel dekken met een hengst die niet goedgekeurd is, maar Le Formidable zag ik als jaarling en toen was ik er al weg van. Othello CC ga ik verkopen, net zoals de meeste veulens die ik heb gefokt. Hij zal worden geveild in de Prinsjesdag Veulenveiling.”

NVK

De reservetitel ging eveneens naar een hengstveulen. Ocean4 (Totilas uit Juulia ster ibop PROK van Everdale) van fokker C. Kikkert uit Driehuizen mocht deze titel in ontvangst nemen. “Dit is een veulentje met een extra model, een heel aansprekend veulen. In stap liet het veulen een goede ruimte zien en veel souplesse. In draf is hij lichtvoetig en heeft hij een mooie zelfhouding. De galop heeft heel veel souplesse en is mooi bergop.” Oleander F (Rubin Royal uit Viola elite sport PROK van Diamond Hit) van fokker Stoeterij Fleurstables en M. Lammerse- van Veen uit Zuidschermer was het beste merrieveulen, zij eindigde als derde. “Dit is een jeugdig veulen met een goede lengte. Dit veulentje waardeerde zich op in beweging. Zowel in stap, draf als galop beweegt het veulen mooi door het lichaam en laat ze heel veel ruimte zien.”

