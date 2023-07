CK Noord Holland: Veulenkampioenen van Baltic en Extreme US, Prelana T kampioen driejarigen en familie Spaans fokkers van het jaar

Op de Centrale Keuring in Noord Holland werden de veulenkampioenen geleverd door Baltic VDL in de springrichting en Extreme US bij de dressuur. Troubadour is gekroond als kampioen van de springveulens in Middenbeemster en Très Chique is tot kampioen gekroond bij de dresuurveulens. Kampioen bij de driejarige merries was Prelana T, een dochter van Le Formidable. Fokker van het Jaar 2023 werden in de regio Noord-Holland Marja en Simon Spaans uit Barsingerhorn.

Twee springveulens werden uitgenodigd voor de kampioenskeuring in Middenbeemster. Uiteindelijk was het hengstveulen Troubadour (Baltic VDL uit Indrasina elite EPTM-spr sport-spr PROK), gefokt door K. Pompert uit Dirkshorn, die er met het kampioenslint vandoor ging. “Een heel aansprekend, ruim ontwikkeld veulen met een goed fundament. In zowel de draf als de galop is het veulen heel lichtvoetig met een goede balans”, licht jurylid Marcel Beukers toe.

Kampioen springveulens Troubadour (v. Baltic VDL). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Très Chique

Kampioen Très Chique (Extreme US uit Love of Rose elite sport-dres PROK) is gefokt door Jacarta B.V. uit Zuidoostbeemster. De jury licht toe: ”Een heel chique veulen met veel bloed, voldoende lengte in het lichaam en een correct fundament. Een veulen dat goed kan stappen. In de draf veel houding maakt, mooi bergop en elegant beweegt. In de galop beschikt het veulen over veel balans en changeert hij makkelijk.”

DressuurveulenkampioenTres Chique (v.Extreme US). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Le Formidable-dochter beste merrieveulen

Reserve kampioen merrieveulen Tempranilla MK (Le Formidable uit Grand Cru KF elite sport-dres PROK van Jazz) is gefokt door M. Kostelijk uit Weteringburg. “Een aansprekend veulen met voldoende lengte in het lichaam dat goed ontwikkeld is. Het veulen heeft een aansprekend front en stapt goed. In alle gangen heeft het merrieveulen een mooie houding en beweegt ze met veel souplesse”, aldus de jury.

Toptrichta van de Westen

Op de derde plaats Toptrichta van de Westen (Lord Romantic uit Itrichta van de Westen elite IBOP-dres PROK van Apache), zij is gefokt door C. Kikkert. Marcel Beuker licht namens de jury toe”: “Een heel hoogbenig veulen dat mooi langgelijnd is, goede verhoudingen in het lichaam heeft, en een lange hals en goede bovenlijn heeft. De Lord Romantic-zoon draaft met een goede techniek. Het veulen kan zeer goed galopperen. met veel techniek en balans”.

Vijf veulens naar NVK in Ermelo

De vierde plaats in de kopgroep is voor de het hengstveulen Tarantino MVH (Omar Sharif uit Keira Bella LL ster van Franklin), dit veulen is gefokt door C. van Rooij uit Zuiderwoude. “Een hoogbenig veulen met voldoende ontwikkeling, veel bespiering. Wanneer het veulen draaft maakt hij veel houding, laat een goede techniek zien en kan goed schakelen. In de galop zien we een goede ruimte, veel balans en goede techniek”, aldus de jury.

De vijfde plaats in de kopgroep was voor het hengstveulen Trustful Taminiau (Opoque uit Happinez elite IBOP-dres PROK van Bojengel), gefokt door B.J van Weert uit Bergen. Jury lid Marcel Beukers licht toe: “Een heel aansprekend, hoogbenig veulen met goede bespiering. Het veulen heeft een mooie hoofdvorm. De stap heeft voldoende ruimte, in de draf maakt het veulen veel houding en draaft hij met een goede techniek. In de galop schakelt het veulen makkelijk en galoppeert hij mooi bergop en met een goede balans.”

Prelana T met veel afdruk naar titel

Kampioen bij de driejarige dressuurmerries werd Prelana T (Le Formidable uit Hulana T elite sport-dres PROK van Ampère), gefokt door C. Twint uit Oost-Graftdijk en geregistreerd bij E. Twint-De Boer uit Oost-Graftdijk. Marcel Beukers licht de merrie namens de jury toe: “Een sterk gebouwde merrie met een goede schoft-schouderpartij. De merrie draaft met veel techniek, houding en afdruk.”

Kampioen driejarigen Prelana T (v. Le Formidable). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Fokkers van het jaar

Marja en Simon Spaans fokten uit de Jazz-dochter Ruby zeven nakomelingen, wat de stermerrie preferent en prestatie maakte. Uit Ruby komen drie stermerries en drie elitemerries. De sportprestaties van haar nakomelingen zijn opvallend: we zien haar nafok tot en met Grand Prix-niveau. De keuze voor de hengsten maken de fokkers altijd in goed overleg, als ze er niet uit komen dan schrijven ze allebei drie namen op een briefje. Vanuit de briefjes wordt de hengsten keuze gemaakt. Bij de keuze voor een hengst vinden de fokkers het karakter van de hengst het belangrijkste.

De oogappel van de fokkers is Enjoy SV, deze dochter van Spielberg werd NMK-kampioen en zowel Enjoy SV als de nafok van deze Lichte Tour-merrie is goed getest, waarvan Oliver R Tambo SV (v.cJust Wimphof gekroond werd tot VSN-kampioen. Al met al heeft het echtpaar een mooie lijst fokproducten, waarin veel predicaten en sport aanwezig is. Momenteel hebben Simon en Marja geen KWPN-merries meer op stal. Deze lege stallen konden zij niet aan zien en zijn gevuld door andere fokproducten, namelijk Welsh-pony’s.

Fokkers van het Jaar Noord Holland Simon en Marja Spaans. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN