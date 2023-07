CK Oud Turnhout: Kampioenslinten voor Parodie ter Selle en Nillara, Secret-zoon veulenkampioen

In Oud-Turnhout vond de Centrale Keuring van KWPN Regio België plaats. Bij de driejarige merries kreeg For Romance-dochter Parodie ter Selle het kampioenslint omgehangen, In de rubriek voor 4 t/m 7-jarige dressuurmerries liep Secret-dochter Nillara aan kop. Ook de veulenkampioen werd geleverd door Secret. Het hengstveulen Top Secret kreeg het Kampioenslint omgehangen.

Op de Centrale Keuring in België kwamen de stermerries van de ochtend in de middag terug voor de Centrale Keuring, aangevuld met merries die al eerder het sterpredicaat verdienden. Brecht D’Hoore en Marian Dorresteijn beoordeelden in totaal dertien merries voor de Centrale Keuring, zes van hen werden voorlopig keur.

Parodie ter Selle

Twee driejarige merries werden uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep. Parodie ter Selle (For Romance uit Dubai Millenium van Don Crusador) van fokker Stal ter Selle uit Peer en mede-geregistreerde Stal van de Sande uit Liempde ging uiteindelijk aan kop en verdiende een ticket voor de Nationale Merriekeuring. “Dit is een hele chique merrie met een mooie bovenlijn”, licht Brecht D’Hoore toe, die samen met Marian Dorresteijn de paarden beoordeelde. “Ook in het fundament was ze heel correct. Deze merrie is een compleet paard dat eigenlijk op alle vlakken overtuigde. Ze zou misschien nog iets meer kunnen klimmen in de schoft, maar liet een goede afdruk zien en kan gemakkelijk schakelen.”

Pikita CVT

Een waardige reservekampioene is Indian Rock-dochter Pikita CVT (uit Dikita elite sport-dres IBOP-dres PROK van Wynton) van fokker Carlo van Trierum uit Den Hout. De moeder van deze merrie is een halfzus van het Australische Grand Prix-paard Forlan 7 (v.Jazz) van David McKinnon. “Deze merrie heeft veel uitstraling en is voldoende correct in het fundament”, aldus Brecht. “De stap is actief, goed in de viertakt met een goede ruimte. In draf zagen we veel lichaamsgebruik en een goed schakelvermogen. Deze merrie had de pech dat ze tijdens de stamboekkeuring wat gespannen was in de galop, waardoor ze wat minder lichaamsgebruik liet zien.”

Nillara

Bij de 4 t/m 7-jarige dressuurmerries liep Secret-dochter Nillara (uit Dillara Platinum elite IBOP-dres PROK van Jazz) van fokkers dhr. en mevr. Vos – Heyns uit Beerse naar de titel. “Dit is een merrie met een mooi en correct exterieur die vanochtend overtuigde in zowel draf als galop in de kooi en een voldoende stap liet zien. Aan de hand zagen we deze fijne manier van lopen terug en mocht ze misschien nog een fractie meer opwaarts blijven.” De dochter van de fokkers, Diete Vos, heeft Nillara inmiddels zelf onder het zadel.

Loreine-O

Reservekampioen was Loreine-O (Trafalgar uit Regina B van Sunny Boy, fokker M.A.C. Oostendorp uit Snelrewaard) van C.M.P.A. van Veldhoven uit Westerhoven. Deze kleindochter van de bekende Grand Prix-merrie Reine B liep al op Z2-niveau en werd direct elite. “Deze merrie heeft een mooi front. Ze mocht in draf nog wat meer aantreden aan de hand, maar liet wel een goede stap zien.”

Bij de 8 jaar en oudere merries werd één merrie voorgesteld. Deze reeds preferente Kaya van de Kerkhoeve (Don Olymbrio uit Germa van den Dries van Vamiro, fokker V. Dhont uit Retie) van De Kerkhoeve uit Arendonk werd voorlopig keur.

Top Secret

Kampioen werd Top Secret (Secret uit Miss Universe elite IBOP-dres PROK D-OC van Franklin) van fokker Quality Stables uit Oud Gastel. Dit veulen komt uit de moederlijn van onder andere de hengsten Koning en Grand Galaxy Win. “Dit is een goed ontwikkeld veulen met een mooi front”, licht Brecht toe. “Vooral de galoppade vonden we echt extra. Hij heeft heel veel souplesse, veel sprong en veel techniek. In stap toonde dit veulen een goede ruimte en in draf waren met name het voorbeengebruik en de lossigheid opvallend.”

Beste merrieveulen Treasurette MCB

Het reservelint ging naar het beste merrieveulen van de dag, namelijk Treasurette MCB (Nalegro uit Odarette ster IBOP-dres D-OC van Blue Hors Zackerey) van fokkers A.T.M. Wolfs – Dielissen uit Berkel-Enschot en M. Cooremans-Baelemans uit Oud-Turnhout. Dit veulen komt uit de moederlijn van het internationale Grand Prix-paard Domino (v.Spielberg). “Dit was nog een heel jong veulen”, begint Brecht. “Dat kon je in de tweede ronde terugzien, toen was ze wat sneller leeg. Het is echt een gummiballetje met heel veel souplesse in alle drie de gangen. Ze gebruikt haar lichaam heel goed en met name de souplesse en het schakelvermogen vielen op.”

Top vijf

Secret Lover-dochter Tidarette W (uit Edorette ster pref PROK van UB40) van fokker A.T.M. Wolfs – Dielissen mocht als derde opstellen in de kampioenskeuring. Dit veulen komt uit dezelfde moederlijn als Treasurette MCB. Uit deze stam komt ook Teslanas MCB (Lantanas uit Nidarette W D-OC van Negro) van fokker M. Cooremans-Baelemans, die als vijfde eindigde. Tussen deze veulentjes vestigde Kjento-dochter Talenciana JB (uit Milione ster D-OC van GLOCK’s Toto Jr) van fokker J. van Ranst uit Bornem zich op de vierde plek.

