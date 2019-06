CK Overijssel: Cachet L-merrie Jylana vooraan bij oudere merries

Een jaar geleden was Angela Wiegmans-Snippe op zoek naar een goed sportpaard. “En dan het liefst geen merrie”, zegt de eigenaresse van de nieuwe Overijsselse kampioene bij de oudere dressuurmerries. Haar Jylana.W (v.Cachet L) werd op CK Overijssel uitgeroepen tot kampioene bij de vier- tot en met zevenjarige merries.

Wiegmans-Snippe wilde geen merrie, maar toch kwam Jylana er. “We kregen een video van Jylana.W en wist ik dat ik haar móest gaan proberen. Onder het zadel gaf ze me gelijk een wauw-gevoel dus die koop was snel rond.” In de IBOP scoorde Jylana.W (Cachet L uit Silver W van Havidoff, fokker F. Weijs uit Veulen) al goed met 80,5 punten. “Toen we op de IBOP waren kwamen we erachter dat ze direct aansluitend voor stamboekopname kon worden aangeboden. En gingen we zomaar met een stermerrie naar huis! En dan nu dit als kers op de taart. Wat een voordeel van het kopen van een merrie haha. De komende jaren zal de focus op de sport liggen want ik heb goede verwachtingen van haar. En dan in de verdere toekomst zal ik ook zeker wel een keer een veulentje met haar gaan fokken.” Jylana.W werd hiermee gelijk elite.

I am Amsterdam B

In de kampioenskeuring van de vier- tot en met zevenjarige merries kreeg Jylana.W concurrentie van I Am Amsterdam B (Lord Leatherdale uit Wodette B ster pref van Ferro, fokker W.J.M. van Beek uit Schaijk) van H. Kippers uit Daarle.

Jylana wint op totaalplaatje

“Het zijn beide goed ontwikkelde merries. Jylana.W is aansprekend, langgelijnd en heeft goede verbindingen. Ze is iets horizontaal in de romprichting en dat zien we nog een beetje terug in beweging, maar ze heeft zich al goed laten zien in de IBOP. Aan de hand stapt ze met veel souplesse, activiteit en een goed achterbeengebruik. Ook in draf valt haar goede achterbeen, tact en ruimte positief op”, licht juryvoorzitter Marian Dorresteijn toe.

“Haar concurrente I Am Amsterdam is goed ontwikkeld, heeft een mooie lange hals en kon iets rijker in de bespiering in de bovenlijn. Ze stapt met ruimte en lichaamsgebruik, en draaft met veel balans, tact en souplesse. Ze zou nog iets meer techniek in het voorbeen mogen hebben en moet nu vanwege het totaalplaatje haar meerdere erkennen in Jylana.W.”

Uitslag

Bron: KWPN