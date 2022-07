CK Overijssel: Daily Diamond-dressuurkampioen voor Greve, veulenkampioen van Desperado

Op de Centrale Keuring van Overijssel is de Daily Diamond-dochter Odoraline vd Watermolen van Jan Greve verkozen tot kampioene. Zij mag met vijf andere merries naar de NMK. Bij de veulens kwam de Desperado-zoon San Siro VG van Antoinette Grijpstra uit Balkbrug aan kop.

Op de stamboekkeuringen werd er al goed gescoord door de dressuurmerries in Overijssel. Deze positieve lijn kon mooi doorgetrokken worden op de Centrale Keuring in Nieuwleusen, waar de volledige kopgroep van zes merries is uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.

Kampioensmerrie

Jan Greve drukte als fokker zijn stempel met twee fokproducten bij die beste zes, waaronder kampioensmerrie Odoraline vd Watermolen (Daily Diamond uit Foraline elite IBOP-dres PROK van Gribaldi), die gefokt is uit een halfzus van de Grand Prix-dressuurhengst Scandic (v.Solos Carex). Op de stamboekkeuring in Haaksbergen werd zij al beloond met een bovenbalk van 85/80. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met sterke verbindingen. Ze beweegt bergopwaarts, lichtvoetig, met goede tact en een goede beentechniek. Daarbij laat ze ook zien goed te kunnen schakelen in beweging”, lichtte Wim Versteeg toe, die samen met Floor Dröge keurt.

Olympia B en Ocean

Op de tweede plek werd Olympia B (Ebony uit Korinthe B elite IBOP-dres sport-dres PROK van De Niro) van fokkers Peter en Hetty Bleeker uit Nijverdal, die aansluitend verrast werden met de titel Overijsselse Fokkers van het jaar. Zij was eerder met 80/80 ster verklaard. “Deze sterk gemodelleerde merrie heeft een fraaie voorhand en veel bespiering in de bovenlijn, waarbij ze iets sterker in de rug zou mogen zijn. Bewegen doet ze op een goede manier: met een goed achterbeengebruik en goed met de schoft omhoog.”

De top-drie werd compleet gemaakt door de Glamourdale-dochter Ocean (uit Fernanda M ster van Krack C) van fokker Th.M. Haarman uit Heeten, die ster was verklaard met 80/85. “Dit is een royaal ontwikkelde, hoogbenige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een fraaie hals heeft. Ze draaft met een goede techniek en elegant gebruik van het voorbeen.”

Odinde

Ook naar Ermelo mag de als vierde geplaatste Odinde (Jerveaux uit Evita elite IBOP-dres pref prest PROK van Johnson) van fokker G.J. Bronsvoort uit Lettele. “Deze goed gemodelleerde merrie heeft een aansprekend front en sterke verbindingen en een iets hellende croupe. Ze maakt zich nog mooier in beweging, waarbij ze met souplesse en tact op een elegante manier beweegt.”

Nog een van Greve

De als vijfde geplaatste Oebbony vd Watermolen (Wedgwood uit Ebbony stb-ext van Scandic) is de tweede voor de NMK-uitgenodigde merrie van fokker Jan Greve. “Opnieuw een goed gemodelleerde merrie, met goede verbindingen en veel ras. Ze beweegt met goede ruimte, beentechniek en buigt haar achterbeen goed waarbij het nog wel iets resoluter ondergebracht zou mogen worden.”

Nog een Ebony

Tot slot mag de als zesde geplaatste Oletaire (Ebony uit Gaia Bosksicht elite IBOP-dres sport-dres PROK van Westpoint) van fokker C.J. Hoedemaker-Bos uit Zenderen, als tweede dochter van Ebony, naar de NMK op 5 augustus. “Een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, waarbij de hals een fractie diep uit de borst komt. Ze beweegt met een goede beentechniek en veel kracht, maar zette vandaag net de hals er wat teveel op voor een hogere plaatsing.”

Oudere merries

Bij de vier- tot en met zevenjarige merries werd de goed ontwikkelde Dante Weltino-dochter Lieve Dieni (uit Beste Dieni elite EPTM-dres sport-dres PROK van Flemmingh, fokker Janneke Gnodde uit Terschelling) van Rom Vermunt verkozen tot kampioene. Deze zesjarige merrie is reeds geklasseerd op Z2-niveau en heeft zodoende het sportpredicaat al op zak.

San Siro VG

Net als bij de dressuurmerries kon de jury zes tickets voor de Nationale Veulenkeuring vergeven in het Overijsselse Nieuwleusen. Het hengstveulen San Siro VG (v.Desperado) kreeg het kampioenslint omgehangen.

San Siro VG (v. Desperado) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

“We hebben goede groepen dressuurveulens in de baan gehad waarvan we de beste acht hebben laten terugkomen voor het formeren van de kopgroep. De top-zes hebben we uitgenodigd voor Ermelo”, sprak juryvoorzitter Wim Versteeg.

Kampioen

Tot kampioen verkozen werd San Siro VG (Desperado uit Corona Rossa ster PROK D-OC van Quaterback) van fokker Antoinette Grijpstra uit Balkbrug. “Dit veulen heeft een goed model, hij is hoogbenig, langgelijnd en heeft ras. Daarbij maakt hij zich in beweging nog mooier, want hij kan daarin goed schakelen en blijft goed gesloten.”

Weer Jan Greve

Jan Greve’s Samba vd Watermolen (Daily Diamond uit Mafamberina vd Watermolen stb van Revolution), die hij samen heeft met zijn partner Anneke Vellekoop, eindigde als tweede. “Een relatief jong veulen met een heel aansprekend model en aansprekende manier van bewegen. Hij beweegt met veel schwung, tact en balans. Ook op laag tempo kan hij goed schakelen en in galop heeft hij een goed gedragen achterbeengebruik.”

Kyton

Derde werd Semino Rossi (Kyton uit Daily Enjoy elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van De Niro) van fokker Rom Vermunt en mede-geregistreerden H.D. en J. Bruinier-van den Ham uit Spankeren. “Dit is een royaal ontwikkeld veulen die goed in het rechthoeksmodel staat en een iets neerwaartse romprichting heeft. Hij heeft een mooie hals en veel uitstraling. Hij beweegt met goede tact, een goed achterbeengebruik en veel houding. In galop heeft hij veel gemak en goede balans.”

Beste merrieveulen Sammy-Jo-Amanda

Op de vierde plaats geplaatst werd het beste merrieveulen, de Hermès-dochter Sammy-Jo-Amanda (uit Jo-Amanda ster van Alexandro P) van fokkers Ria Hekkert en Ieko Sevinga. “Dit is een hoogbenig, langgelijnd veulen met een goede hals die ze iets verticaal gebruikt in beweging. Ze heeft een aansprekende voorhand en beweegt met een goede buiging in het achterbeen. In galop mocht ze voor een hogere plek nog iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien.”

Kjento

Ze bleef net voor op Sunrise (Kjento uit Fernanda ster van Krack C) van fokker Th.M. Haarman uit Heeten, die vanochtend uit dezelfde moeder een driejarige dochter van Glamourdale kreeg geselecteerd voor de NMK. “Dit is een goed ontwikkeld, langgelijnd veulen met veel uitstraling en een aansprekend front. Ze zou nog iets correcter in het voorbeen mogen zijn en beweegt met goede tact en souplesse. Ook heeft ze goede balans in galop.”

Nog een veulen met Gelderse roots

Tot slot mag de als zesde geplaatste Stella Dieni (Kyton uit Lieve Dieni elite sport-dres D-OC van Dante Weltino, fokker Janneke Gnodde) van Rom Vermunt naar Ermelo. En daarmee komen er twee dressuurveulens met Gelderse roots naar Ermelo (haar moeder werd vanmorgen al verkozen tot kampioene bij de oudere merries. “Dit is een hoogbenig, langgelijnd veulen met ras en uitstraling. Ze heeft een mooi front, en draaft lichtvoetig waarbij ze nog iets meer tot dragen zou kunnen komen. Ze galoppeert met goede ruimte en techniek.” Stella Dieni bleef daarmee voor op veulens van Bordeaux en Ferguson in deze kopgroep.

Bron: KWPN