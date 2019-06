CK Overijssel: Fokker van het Jaar Greve heeft de kampioen

Bij de driejarige springmerries kon een sterke kopgroep worden samengesteld op CK Overijssel. Alle negen merries mogen naar de Nationale Merriekeuring, waaronder de kampioene La Selien W (v.Comme il faut). De merrie is gefokt door de in Geesteren als Fokker van het Jaar gehuldigde Jan Greve en mede-eigenaar is zoon Willem Greve.

De verkiezing van fokproduct La Selien W (Comme il faut uit Selien ster pref prest van Mermus R) is het zoveelste succes voor fokker Jan Greve. Vorig jaar kon hij samen met zoon Willem al naar voren treden op de CK in Overijssel toen La Selien W’s stamgenoot Karelien W (v.Comme il faut) werd verkozen tot kampioene.

Halfzus net goedgekeurde Lifestyle

Uit La Selien W’s moeder Selien werd dit voorjaar zoon Lifestyle (v.Cicero Z) goedgekeurd bij het KWPN en verder beleefde de allround paardenman Jan Greve meerdere successen zoals op het NK voor jonge eventingpaarden. Dat alles was voor de organisatie gelijk reden om Jan Greve voor 40 jaar succesvolle fokkerij van spring-, dressuur- en eventingpaarden te huldigen tot Overijssels Fokker van het Jaar (lees hier meer).

Puur natuur

“Heel mooi om dit mee te maken! Ik zei laatst al tegen Willem dat deze merrie niet minder is dan Karelien W vorig jaar, maar het is natuurlijk beslist geen vanzelfsprekendheid om hier de kampioen te hebben. Ze hebben in elk geval dezelfde kwaliteit, waarbij deze misschien nog iets lichtvoetiger is. En zoals ze op de stamboekkeuring gepresenteerd zijn is bij ons puur natuur. We longeren ze een beetje en laten ze thuis een paar keer springen. Dekenmak zijn ze nog niet eens”, vertelt Greve. “De paarden uit deze stam van Richard Schoenaker hebben heel veel instelling en werklust. En springen kunnen ze allemaal. Uit La Selien W’s moeder spoelden we drie jaar geleden twee embryo’s. Deze merrie en de gekeurde hengst Lifestyle, dat is een mooie score! En geweldig dat het ook nog de verkiezing van Overijssels fokker van het jaar opleverde, daar geniet ik echt van.”

Sterke kopgroep

Op de stamboekkeuringen werd er al goed gescoord bij de springpaarden en dat beeld kwam ook terug op de Centrale Keuring. “We hebben in de breedte hele goede driejarige merries gezien, met een sterke kopgroep en vrijwel geen ondereind”, lichtte Cor Loeffen toe. Kampioene La Selien W scoorde op de stamboekkeuring 85 punten voor het springen, waaronder 90 voor haar reflexen. “Dit is een zeer rijtypische merrie met een sterke bovenlijn, die een overtuigende verrichting heeft laten zien bij het springen. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft correct fundament en beweegt met veel gemak.”

Cape Coral RBF Z en Grandorado TN leveren nummers 2 en 3

Op de tweede plaats mocht de Cape Coral RBF Z-dochter La Suprise SF (uit Elegance elite IBOP-spr PROK van Ustinov) van fokker Henry Huis in ’t Veld uit Lettele opgesteld worden. “Deze merrie heeft ook voor 85 punten gesprongen, is zeer rijtypisch en atletisch gebouwd. Bij het springen combineerde ze goede reflexen met veel vermogen.” Als derde eindigde de grootramige Grandorado TN-dochter Lupina Colada TN (uit Upina Colada stb van Lux) van fokkers Stal De Sjiem en Sylvia Evers. “Dit is een langgelijnde merrie met goede croupevorm en iets strakke lendenen. Bij het springen liet ze zien hier absoluut geen hinder van te ondervinden want ze scoorde 90 punten voor zowel haar reflexen als vermogen.”

Sterke kopgroep

De langgelijnde, lichtvoetige Lysandroretto (Grand Slam VDL uit J-Ohara van Calando I) van fokker Piet Dolfsma eindigde als vierde. Ook deze merrie heeft voor 85 punten gesprongen en mag zich in Ermelo opnieuw bewijzen. Ook op plaats vijf en zes eindigden merries die 85 punten verdienden op de stamboekkeuring: de grootramige, overtuigend springende Etoulon VDL-dochter Laranta (uit Aranta keur IBOP-spr van Indorado) van fokker M.E. Bosman-van de Most uit Slagharen, en de goed springende Harley VDL-dochter La Rosso Lady (uit Balou Lady stb-ext van Balou du Rouet) van fokker Mark Oude Griep. Laatstgenoemde galoppeerde ook voor 85 punten en moest qua exterieur nu iets toegeven op haar voorgangers.

Zevende werd de charmante, jeugdige Legendary Patty K (Carrera VDL uit Walzing Patty ster van Radisson) van fokker P. Kamphof uit Mastenbroek. Zij eindigde net voor de eveneens voor Ermelo uitgenodigde aansprekende Lymphonie A J (Action Breaker uit Vymphonie ster van Concorde) van fokker A.W.J. Jansen uit Enter, en de royaal ontwikkelde La Lunacarie (High Shutterfly uit Beacarie keur IBOP-spr van Unaniem) van fokker A.P.M. de Groot uit Zoetermeer.

Uitslagen

Bron: KWPN.nl