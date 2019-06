CK Overijssel: Jonge Taminiau kaapt titel van twee Wedgwoods

De Overijsselse Fokker van het Jaar Jan Greve laat op de Overijsselse Centrale Keuring zien waarom hij die titel heeft verdiend. Bij de driejarige springmerries staat hij te boek als fokker en eigenaar van de kampioen en ook bij de dressuurveulens doet Greve vooraan mee. Twee zelfgefokte veulens van zijn hengst Wedgwood (v. Wild Child) mochten in de kopgroep terukomen. De titel was uiteindelijk voor de nog jonge (13-05 geboren) Olive Quina TF, die uitde eerste jaargang van Glock's Taminiau komt.

Het merrieveulen Olive Quina TF (Taminiau uit Haquina TF stb d-oc van Voice) van fokker Therese van Dijk uit Kamperveen is daarmee op kop gekomen van een goede jaargang dressuurmerrieveulens in Overijssel. Van de zeven veulens in de kampioenskeuring mogen de vier hoogst geplaatste naar de Nationale Veulenkeuring in Ermelo.

Fijne dressuurveulens

“We hebben hier een fijne groep dressuurveulens gezien. Ondanks de warme temperaturen lieten de meeste veulens zich beide rondes goed zien, waaronder het jongste veulen van het stel: Olive Quina TF”, vertelt commissievoorzitter Marian Dorresteijn.

‘Houding en balans’

“Dit merrieveulen is heel aansprekend en heeft veel ras en uitstraling. Ze zou nog wat meer in het rechthoeksmodel mogen staan maar overtuigt keer op keer met haar houding en balans in beweging. Ook in stap toont ze veel ruimte en activiteit.”

Twee keer Wedgwood

Ook het als tweede geplaatste merrieveulen Olazirgina van de Watermolen (Wedgwood uit Lady Diamond ster van Daily Diamond) van kersverse Overijsselse fokker van het jaar Jan Greve komt uit een eerste jaargang. De nu vierjarige Wedgwood werd bij het KWPN naar huis gestuurd in het verrichtingsonderzoek, maar heeft in Duitsland wel een dekbrevet op zak. Hij levert meteen twee veulens voor de NVK in Ermelo, want Greve had nog een Wedgwood in de kopgroep. Oebbony van de Watermolen (uit Ebbony stb-ext van Scandic) eindigde als vierde.

Beweging

Marian Dorresteijn was te spreken over de twee Wedgwoods. “Dit merrieveulen is hoogbenig en heeft een heel aansprekende voorhand. Op dit moment zou ze nog een fractie mooier aangesloten kunnen zijn in het middenstuk, maar bewegen doet ze heel indrukwekkend”, zegt Dorresteijn over Olazirgina. Over Oebbony zegt Dorresteijn: “Ook dit is een hoogbenig veulen. Ze zou wat mooier bespierd mogen zijn in de bovenlijn van de hals en heeft een wat hellende croupe maar waardeert zich enorm op in beweging. Ze draaft met veel techniek, souplesse en schakelvermogen.”

Complete Daily Diamond

Tussen beide Wedgwoods in eindigde de Daily Diamond-dochter Onijke (uit Do Nijke ster EPTM-dres van Scandic) van W.J. Weernink-Kleijne Snuverink uit Haaksbergen. “Dit als derde geplaatste merrieveulen is een mooi compleet veulen, met goede ontwikkeling en een goede bovenlijn. Ze galoppeert lichtvoetig, en draaft met souplesse. Ze zou in stap het achterbeen nog wat meer mogen buigen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / KWPN