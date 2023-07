CK Tolbert: Kampioenen van Macho, Cizandro en Eebert, Emaire fokmerriekampioen in tuig

Op de Centrale keuring tuigpaarden in Tolbert werden de kampioenen geleverd door Macho, Cizandeo en Eebert. Macho tekende bij zowel de merrieveulens als de hengstveulens voor de kampioenen. Bij de tweejarigen werd Radora (Cizandro uit Ladora keur v. Ditisem) kampioen en de kampioenstitel bij de keur- en elitemerries ging naar Leetida GK (Eebert uit Etida s keur v. Vaandrager HBC). Proud Marry (Cizandro uit Sunligh-D keur, pref v. Jonker) werd zowel op de SK als nu ook op de CK kampioen bij de driejarigen en Emaire werd fokmerriekampioen in tuig.

Op de Centrale Keuring in Tolbert werd vandaag een grote groep veulens beoordeeld door juryleden Bauke de Boer, Berend Huisman en Inspecteur Viggon van Beest. Macho tekende bij beide kampioenen voor het vaderschap. Er werden tien merrieveulens aangeboden, waarvan allen een eerste premie kregen en er drie werden uitgenodigd voor de finale.

Merrieveulens

Bij de merries ging de hoogste eer naar Toline S (Macho uit Joy elite v. Eebert) van de f/g J.L. Smink uit Steenbergen. Zij werd als volgt beschreven: “Dit zeer tuigtypische veulen is opwaarts gebouwd, met veel ras, uitstraling en een hard fundament. Bij binnenkomst wist ze gelijk indruk te maken. In draf loopt zij volgens het boekje, waardoor ze nóg meer indruk maakt. Werkelijk een lust voor het oog.”

De tweede plaats was er voor Trenolia (Macho uit Crenolia ster, pref v. Vaandrager HBC) van de f/g J. Ruinemans uit Vlagtwedde. Trenolia werd als volgt omschreven: “Dit jonge veulen is ook zeer tuigtypisch, heeft een aansprekend front en veel uitstraling. Als ze gaat bewegen laat ze veel gummy zien, waarbij ze bergop loopt en over schakelvermogen beschikt.”

De derde plek was er voor Tildalina HM (Icellie uit Indalina elite v. Colonist) van de f/g H. Minkema uit de Wilgen. “Dit is een voldoende ontwikkeld tuigtypisch veulen, welke in een goede conditie verkeerd. Ze zou nog iets rijker in het front mogen zijn. In beweging weet ze zich op te waarderen, waarbij ze veel front toont, in combinatie met een hele makkelijke draf met souplesse en schakelvermogen.”

Hengstveulens

Maar liefst 23 hengstveulens betraden in verschillende groepen de baan. Daarvan konden er 18 een eerste premie verdienen. Er mochten er zes terugkomen voor de kampioenskeuring. De kampioenstitel bij de hengstveulens was er voor Tiësto PSH (Macho uit Miss Elarda 2 ster v. Cizandro) van de f/g H. Pos uit Ankeveen. “Dit is een heel aansprekend veulen met veel front, waarbij de mooi gevormde en functionele hals opvalt. Hij heeft een goede bovenlijn en in beweging maakt hij zich deftig met veel swung, tact en balans.’’

Titaan DH (Icellie uit Gwendoline ster, pref, PROK v. Manno) gefokt en in eigendom van D.H. Hofman uit Workum werd als tweede geplaatst met de volgende omschrijving: “Dit zeer goed ontwikkelde en opwaarts gebouwde veulen straalt hengstenuitdrukking uit. De hals staat er goed op, hij zou wel iets langgelijder mogen zijn. In beweging maakt hij zich groot en geeft daarbij een heel tuigtypisch beeld met tact en balans. In het achterbeen zou hij net iets flitsender mogen zijn.”

Als derde werd The Nexxt (Macho uit Mexxima ster v. Cizandro) geplaatst waarvan de f/g H. Lassche uit Rouveen is. Hierbij vond de jury het volgende: “Dit is eveneens een goed ontwikkeld veulen, het fraaie front valt op door de mooie kap en nek. Hij beschikt over een lang voorbeen en een mooie croupe, maar het achterbeen is wat lang. Tijdens de presentatie was hij wat baldadig. Hij heeft een prachtige halshouding, ruim voldoende actie van het voorbeen maar mag achter nog iets krachtiger aantreden.”

Radora en Leetida GK

De kampioen, welke volgens de jury meer rek in haar lijf had, werd Radora (Cizandro uit Ladora keur v. Ditisem) gefokt door G. Kamphorst en in eigendom van D. Noordhuis uit Wijster. Zij werd op de voet gevolgd door Rosalie-T (Icellie uit Helga T ster v. Cizandro) gefokt door H.H.J. Tonnaer en in eigendom van H. Pos uit Ankeveen.

De kampioenstitel bij de keur- en elitemerries ging naar Leetida GK (Eebert uit Etida s keur v. Vaandrager HBC) gefokt en in eigendom van G. Koers uit Gees. De merrie werd als volgt toegelicht: “Dit is een tuigtypische merrie met heel veel allure, die in haar krachtige beweging veel front maakt waarbij ze veel actie toont, maar ze zou het voorbeen nog iets meer uit kunnen leggen.”

Reservekampioen

De tweede plaats was er voor Nikita (Icellie uit Juliea stb v. Stuurboord) van de f/g J.R. Bosch uit Hellendoorn en deze werd als volgt omschreven: “Dit is een royaal ontwikkelde tuigtypische merrie met heel veel schoft en een mooie halshouding. Ze mist een klein beetje bespiering. Ze heeft veel allure en kracht, maar zou het achterbeen nog iets meer onder kunnen brengen.”

Proud Marry kampioen en Pylie reservekampioen

Proud Marry (Cizandro uit Sunligh-D keur, pref v. Jonker) was vorige week in Tolbert op de stamboekkeuring al uitgeroepen tot kampioen, maar dit kon ze vandaag op de CK herhalen. Deze vos is gefokt door J. Dijk en in eigendom van B. Dijk uit Nietap. “Deze zeer tuigtypische merrie heeft heel veel front, straalt hardheid en allure uit. Ook in draf geeft ze een heel tuigtypisch beeld, waarbij haar achterbeen goed wordt gebogen en ondergebracht.”

Pylie (Icellie uit Kylie ster v. Unieko) gefokt en in eigendom van J.L. Smink uit Steenbergen. “Dit is een hele imponerende merrie, welke goed in het rechthoeksmodel staat. Ze is sterk en opwaarts gebouwd en beschikt daarbij over een goede schoft en schouderpartij. Als ze gaat draven toont ze ook een mooi tuigtypische beeld, maar zou ze nog iets meer zweefmoment mogen tonen.”

Algemeen dagkampioen

In de strijd om het algemeen kampioenschap kwamen alle kopnummers in de baan. De kampioen tweejarigen Radora (v. Cizandro), de driejarige kampioen Proud Marry (v. Cizandro), de in België gefokte merrie Miriantha-S (v. Fantijn) en de kampioen keur- en elitemerries Leetida GK (v. Eebert). Thomas van der Weiden maakte de uitslag als volgt bekend: “We kunnen terugkijken op een hele mooie dag met hele mooie paarden, waarbij de top nu tegen elkaar heeft gestreden in het algemeen kampioenschap. De jeugd willen we meenemen in de beslissing en daardoor kiezen we vandaag voor Proud Marry als kampioen en Padora als reservekampioen.”

Emaire fokmerriekampioen in tuig

Op de Centrale keuring in Tolbert werden de keuringsrubrieken afgewisseld met aangespannen rubrieken. In het kampioenschap voor fokmerries kwamen acht merries in de baan, waarbij Emaire er met de titel vandoor ging. Tijdens het overrijden liepen de drie merries een goede koers en werd Emaire nog beter dan de eerste omloop en met veel allure en actie liep zij naar de winst. Ze bleef er echt voor vechten. Korose zakte daarentegen iets af en was soms wat scheefgesteld, wat haar de tweede plaats opleverde. Lendrini deed goed haar best en heeft ook veel uitstraling, zij werd nu derde.

Namens de jury gaf Derk-Jan Mekkes de volgende toelichting over de plaatsing: “De eerste twee paarden zijn totaal verschillend en doen weinig voor elkaar onder. Dan ga je kijken naar details, Korose is gruwelijk mooi en loopt met heel veel techniek. In de wedstrijd werd ze iets scheef. Emaire kent het klappen van de zweep, ze liep met heel veel ruimte in het voorbeen en met de schoft omhoog. Voor ons dus de terechte kampioen!”

Bron: KWPN