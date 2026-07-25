CK TP Noord: Toline van ’t Wiede, Uranolia JRR en Retiena kampioenen

Idol-dochter Toline van ’t Wiede werd tijdens de CK Regio Tuigpaard Noord gehuldigd tot kampioen driejarige merries. Ook werd zij bekroond tot dagkampioen. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar moeder Lendoline (v.Eebert) die als driejarige ook algemeen kampioen werd.

KWPN Door

De jury was zeer te spreken over de groep driejarige merries: “Het was vandaag een goede groep driejarige merries, de kwaliteit is omhoog gegaan en we zien deze merries graag in de toekomst terug, dankzij Tuigpaard Regio Noord is de kwaliteit in de breedte omhoog gegaan”.

Kampioensmerrie

Voor de merrie Toline van ’t Wiede was het een dubbel succesvolle dag, zij werd naast kampioen in haar rubriek ook dagkampioen. “Deze merrie is zeer tuigtypisch en imponerend. Ze heeft veel allure, uitstraling met een fraai front. Vanaf het moment dat ze vertrekt draaft ze bergop en loopt met veel afdruk en kracht en sterk gebruik van het achterbeen. Al met al is dit een hele complete merrie”, aldus Viggon van Beest. De merrie was op het moment dat ze op de keuring verscheen nog geregistreerd bij Liezen, maar Toon van Doorn zag wat deze merrie in zich heeft en eindigde de dag dan ook bij de merrie in de baan als nieuwe geregistreerde. “Ik ken Toon al lang en ik heb zelf nog wat jonge merries, toen Toon aangaf dat hij deze merrie wel ziet zitten besloot ik hem haar te gunnen”, vertelt Wout Liezen.

Negen NTD-uitnodigingen

De jury benoemde eerder al dat zij het een kwaliteitsvolle groep vonden. Om die reden werden alle negen merries voorlopig keur en doorverwezen naar de NTD in Lunteren op 8 augustus. Het reservekampioenschap was deze dag voor de rassige en jeugdige Toline S, die tevens uit dezelfde merrielijn komt als Toline van ’t Wiede. “Wat deze merrie vandaag echt deed laten opvallen was haar lossigheid die ze in haar beweging laat zien en hoeveel lichaamsgebruik en actie ze heeft ”, zegt Viggon. Als derde mocht Tante Toos zich opstellen. “Deze merrie straalt veel jeugd uit en heeft een spijkerhard fundament. Ze valt op door haar fraaie front. In beweging klimt ook deze merrie er goed in en heeft een opvallend mooi afloop van het voorbeen. Ze laat ook zien dat ze goed kan schakelen”, aldus van Beest

Voor de andere zes merries zat er vandaag geen kampioenstitel in, maar was deze dag zeker niet onverdienstelijk. De gehele groep werd uitgenodigd voor de NTD op 8 augustus. Tivoli IDH (Macho uit Dizzy H ster van Patijn, f. D. Hofman uit Workum g. JW de Boer uit Heidenskip, Tirza Rose M (Roy M uit Fenderose ster pref van Patijn, f. J.H. Mittendorff uit de Krim g. M. Uineken uit Dalen), Tina van de Arendshoeve (Icellie uit Lidane elite IBOP-tuig van Eebert, f/g A. Huisman uit Staphorst), Trendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur van Ulandro, f/g H. Wobbes), Torita LXXXIII (Macho uit Gorita elite IBOP-tuig sport-tuig PROK van Atleet, f. K. Buist g. Menko en Elsa Jongeling uit Aduard) en Tionika (Macho uit Lionika van Atleet, f. B. de Rink uit Foxwolde g. E. de Rink uit Foxwolde)worden in Lunteren opnieuw gepresenteerd.

Uranolia JRR kampioen bij tweejarige merries

De volle kampioenskeuring voor de tweejarige tuigpaardmerries leverde zeven uitnodigingen op voor de NTD, Olympus JB-dochter Uranolia JRR werd in deze rubriek bekroond tot kampioen. De paarden van familie Ruinemans voerden deze rubriek aan met maar liefst twee merries in de kampioenskeuring.

Dubbel succes

De familie Ruinemans beleefde al een goede dag met het kampioenschap van het veulen Wyranolia JRR (v.Olympus JB), maar met Uranolia JRR (Olympus JB uit Irenolia ster van Aaron HBC, f. J. Ruinemans g. H.T. Ruinemans uit Froombosch en N. Alting uit Sellingen) als kersverse kampioen tweejarige merries was het een dubbel succesvolle dag. “Deze merrie overtuigde vandaag door haar sterke draf met veel lichaamshouding en beweging. Ze presenteerde zich dansend door de baan met haar oortjes er mooi op”, aldus Berend Huisman. “We hebben van deze merrie nog twee volle zussen die beide ook veulenkampioen zijn geworden. We kiezen voor Olympus JB omdat hij precies heeft wat onze merrie kan verbeteren en daar houden we aan vast. Voor ons is dit zo bijzonder omdat ons vader en man twee jaar geleden overleed en we met de paarden toch iets hebben wat een stukje van hem is. De merrie Crenola is nog van mijn moeder en zelf ben ik verdergegaan met Irenolia. Haar veulens hebben JRR achter de naam wat staat van Jan Rennie Ruinemans als symbool voor wat mijn vader heeft opgebouwd. Vandaag liepen zowel mijn tweejarige merrie als mijn moeders tweejarige merrie in de kampioenskeuring”, vertelt Hilja Ruinemans.

Reservekampioen

Met een NTD-ticket op zak mocht Udoline DH (Olympus JB uit Gwendoline ster pref PROK van Patijn, f/g D. Hofman uit Workum) als tweede opstellen. “Deze merrie is goed ontwikkeld met een opvallend goede schoft. Ze beschikt over hard beenwerk en liet zien dat ze makkelijk kan draven met zelfhouding en een evenredige manier van bewegen”, vertelt Huisman. Als derde werd Ureda (Olympus JB uit Pelyvia ster van Manno, f/g S.J. Cazemier uit Jonkersvaart) geplaatst. “Deze merrie presenteerde zich vandaag echt als een tuigpaard, oortjes erop en gaan. Ze draafde goed weg en bleef met haar schoft omhoog lopen”, zegt Berend.

Zeven NTD-uitnodigingen

Niet minder dan zeven uitnodigingen werden uitgedeeld. Als vierde in de kampioenskeuring mocht Udieni (Magnifiek uit Dieni II keur sport-tuig van Unieko, f A. Plaisier uit Lelystad g. L. Huckriede uit Enschede) aansluiten. “Deze merrie liep wakker de baan door en liet veel actie zien in haar draf en in het voorbeen”. De merrie Ubrenolia (Oberon uit Crenola ster pref van Vaandrager HBC, f. J. Ruinemans uit Vlagtwedde g. R.M Ruinemans uit Vlagtwedde en N. Alting uit Sellingen) presenteerde zich ook in de kampioenskeuring met als resultaat een uitnodiging. “Een goed ontwikkelde merrie met een sterke bovenlijn. In draf liet ze veel kadans en takt zien”, aldus de jury. Als zesde mocht Urina-T (Oberon uit Jarins ster van Roy M, f. T. van Laar uit Rhenen g. M.H.H. Ritsma uit Wijnjewoude) opgesteld worden en de laatste uitnodiging ging naar Unique (Norbert FS uit Mathil ster van Ulandro, f. J. Assies uit Zeewolde g. F.J. Saris uit Wesepe).

Retiena kampioen vier- tot zevenjarige keur en elite-merries

De vijfjarige Retiena (v.Icellie) schreef het kampioenschap voor vier tot zevenjarige keur en elite-merries op haar naam. De elitemerrie Retiena (Icellie uit Etiena elite sport-tuig van Morocco Field Marshall, f. J van der Velden uit Siegerswoude g. H.J Veenstra uit Boijl) bevestigde waarom zij de titel elitemerrie heeft. Op de CK in Tolbert werd zij kampioen vier tot zevenjarige keur en elite-merries. “Deze merrie heeft een zeer goed model met een hals die er goed op staat. Ze heeft een sterk ontwikkelde bovenlijn. Ze gaf een goed optreden met veel front en actie. Ook achter liet ze heel veel actie zien”, vertelt jurylid Etienne Raeven. Omdat de kwaliteit in deze groep zo goed was kregen alle merries een uitnodiging voor de NTD.

Reservekampioenschap voor Cinzandro-dochter Radora

Achter de kampioen mocht Radora (Cizandro uit Ladora elite IBOP-tuig van Ditisem, f.G. Kamphorst uit Zwartebroek g. D. Noordhuis uit Beilen en L. Lueks uit Diever) aansluiten. Zij greep net naast het kampioenschap, maar werd later op de dag wel kampioen fokmerries. “Deze merrie heeft een goed, luxe model. Ze heeft een goede schouderligging en een aansprekend hoofd. Ze maakt in haar draf veel houding en laat een aansprekend beeld zien Ze beweegt sterk en maakt in draf veel houding en front”, aldus de jury. Als derde merrie werd Rilanda (Cizandro uit Ilanda elite IBOP-tuig sport-tuig PROK van Eebert, f. H. van Manen uit Bennekom en V. van Beest uit Velddriel, g. J. Eppinga uit Sondel en E. Eppinga uit Oudemirdum) opgesteld. “Deze merrie heeft een aansprekend model met een sprekend hoofd. Het is een hele luxe merrie met hard beenwerk die zeer veel houding en front toont. Ze laat ook veel actie en lichaamshouding zien in draf”, zegt Raeven.

Keur en kampioen

De merrie Rielanta H werd eerder op de dag al keur verklaard.Datzelfde geldt voor Pagonyia (Icellie uit Kareda ster PROK uit Eebert, f. S. Hoogenberg uit Sumar g. A. Greidanus uit Zevenhuizen) begon de dag als stamboekmerrie en ging naar huis met het keurpredicaat en een uitnodiging voor Lunteren, ook werd zij kampioen bij de vier tot zevenjarige stamboekmerries. Paulien (Cizandro uit Zaralien keur pref van Saffraan, f/g J.C. Scheltens uit Schoonebeek kregen ook een uitnodiging. Sendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur van Ulandro, f/g H. Wobbes uit Nuis).

Bron: KWPN