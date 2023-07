CK Tuigpaard Zuid: Pamela van Hapert beste driejarige, alle drie merries voorlopig keur

Vandaag vond in Waalwijk bij P.S.V De Paardenvriend de Centrale Keuring van KWPN-Regio Tuigpaard Zuid plaats. Vanuit de stamboekkeuring waren er drie driejarigen door verwezen naar de CK en deze drie merries wisten allen het voorlopige keurschap te machtigen als mede een ticket voor de Nationale Tuigpaardendag. Pamela van Hapert (v. Cizandro) werd als beste merrie beoordeeld.

Inspecteur Viggon van Beest beoordeelde de merries met zijn teamgenoten Thomas van der Weiden en Harco Naber. Op kop kwam een merrie van de succesvolle fokker Hans Castelijns uit Hapert. Thomas van der Weiden licht de rubriek driejarigen toe. “We hadden in deze rubriek drie goede merries maar wel alle drie verschillende merries. Pamela van Hapert is een tuigtypische merrie met veel ras en een mooi hoofd. Ze showde zich met heel veel balans in haar geweldige draf. Deze merrie is als ze binnenkomt door haar allure meteen tuigpaard in heel haar voorkomen. Ze is een paard waar je blij van wordt.”

Piantha H

Ook de als tweede geplaatste merrie is van een succesvolle zuidelijke fokker. Het is Piantha-H van Gerrie Hermanussen uit Beers. Van der Weiden: ”Dit is een zeer goed ontwikkelde, rassige en sterk gebouwde merrie met goede verbindingen, een correct exterieur en een hard fundament. In haar beweging toonde ze takt en balans en ze beschikt over een goed achterbeengebruik. De niet te lange hals zou er nog even meer op mogen staan.”

Pipdrini

Ook de als derde geplaatste merrie is een fokproduct van een bekende zuidelijke fokker en daar voegde deze Bart Snellens uit Valkenswaard vandaag nog een dubbel succes aan toe. Bart Snellens had niet alleen de kampioen bij de tweejarigen maar uit een andere bekende stam fokte hij Pipdrini (Hertog Jan uit Hendrini ster van Manno), de driejarige die vandaag derde werd en daarmee voorlopig keur en dus ook naar de NTD mag. Van der Weiden: “Deze merrie is een sterk gebouwde, tuigtypische merrie met een lange hals die er goed opstaat. Ze beschikt over goede verbindingen en een tuigtypisch silhouet. Ze zou nog even meer

Bron: KWPN