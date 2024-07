CK Zeeland: Zeeuwse fokkers met IBOP-toppers gehuldigd

Op de Centrale Keuring van de regio Zeeland werden de succesvolle Zeeuwse fokkers in het zonnetje gezet. Verschillende IBOP-toppers kwamen van Zeeuwse bodem, net als de recent goedgekeurde hengst Power Dutch. Florine de Voogd en Veerle Boogaard, en familie Nieuwenhuis en Henk Maljaars werden gehuldigd om hun IBOP-toppers. Stal Hexagon, fokkers van de recent goedgekeurde Power Dutch, kregen ook een speciale vermelding.

Kjento-dochter Patchouli Vera (uit Kiara elite IBOP-dres PROK van Bordeaux) van fokkers Florine de Voogd en Veerle Boogaard is niet enkel de IBOP-topper van Zeeland, maar van het hele land. De merrie behaalde met 92,5 punten de hoogste IBOP-score van het jaar 2023. Ze werd tijdens de Centrale Keuring voorgesteld door Annemijn Boogaard. “Dit is iets om als regio Zeeland ontzettend trots op te zijn”, aldus regio-inspecteur Floor Dröge.

Monsterscore in IBOP

“Dit paard is in de regio gefokt, wordt gereden door een Zeeuwse amazone en dan een monsterscore behaalt in de IBOP. Ze beschikt over een hele goede stap met veel losghelatenheid waarbij ze vanuit het achterbeen krachtig naar voren stapt. Het waait ontzettend, maar ook in deze omstandigheden blijft deze merrie goed door het lichaam stappen. Ook in draf zien we een hele goed gebruik van het achterbeen en veel balans. Daarbij blijft ze heel gemakkelijk gedragen op het achterbeen, maakt ze een bergopwaartse houding en kan ze makkelijk schakelen. De galop is een hoogtepunt met heel veel afdruk, ze springt van nature altijd met de schoft omhoog. Deze merrie is gekwalificeerd voor de halve finale van de Pavo Cup, het is mooi dat dit paard ook daar tijdens de KWPN Kampioenschappen Zeeland kan vertegenwoordigen.”

Macho Girl

De hoogste Zeeuwse IBOP-score bij de springpaarden was voor Dallas VDL-dochter Macho Girl (uit Widorina stb PROK van Larino). Deze merrie scoorde 78 punten op de IBOP in Nieuw en Sint Joosland met een 8,5 voor haar instelling en 8’en voor de reflexen en techniek. Deze merrie komt uit een halfzus van de hengst Grodino. De familie Nieuwenhuis en Henk Maljaars werden gehuldigd als fokkers van deze merrie, die nu in eigendom is van Elles Kole en Arjan van de Guchte.

Power Dutch

In 2023 waren er niet alleen keuringssuccessen voor Zeeuwse merries, ook de hengst Power Dutch komt van Zeeuwse bodem. Deze GLOCK’s Toto Jr-zoon werd door Stal Hexagon gefokt uit de elitemerrie Miss Dutch Utopia (v.Double Dutch), zelf op Lichte Tour-niveau actief in de sport. Power Dutch werd dit jaar ingeschreven in het stamboek. “We willen graag steeds meer sport zien in de moederlijn”, licht Floor toe.

“Als paarden actief zijn op het hoogste niveau in de sport dan zegt dat iets over de instelling en rijdbaarheid, kwaliteit van de gangen en de duurzaamheid. In de moederlijn van Power Dutch vinden we elf Grand Prix-paarden, ik denk niet dat we ooit een hengst op de keuring hebben gehad met zo veel Grand Prix in zijn directe moederlijn. Deze hengst staat goed in het rechthoeksmodel met sterke verbindingen in het lichaam. Hij beschikt over veel vermogen tot schakelen en met name zijn instelling viel positief op in het verrichtingsonderzoek.”

Bron: KWPN