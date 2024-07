CK Zuid-Holland: Riorika, Über Extreme, Url Grey van de Alberthoeve, Mayflower en Nayja gekroond tot kampioen

Gisteren werden er vier merries uitverkoren voor de finale van de driejarige merries en in deze editie marcheerde Riorika (v. Koning) met verve naar die titel. Het hengstveulen Über Extreme (v. Extreme U.S.) kreeg het kampioenslint omgehangen bij de dressuurveulens, kampioen in de springrichting werd het hengstveulen Url Grey van de Alberthoeve (v. Kasanova de la Pomme). Bij de vier tot en met zevenjarige merries was het de Ironman-dochter Nayja die aan het langste eind trok. De kampioenstitel springen bij de oudere merries ging naar Mayflower (v. Comme il Faut).

Petro Trommelen en Henk Dirksen beoordeelden het viertal driejarige en zeiden over Riorika: “De kampioen is een hele charmante merrie met veel uitstraling. Ze heeft een rassig hoofd met een mooi oog erin. Goede verbindingen in een atletisch lichaam en een correct en zeer hard fundament. In draf liet ze veel buiging in de gewrichten zien en bewoog in een goede cadans. Daarbij bleef ze steeds bergop. In stap had ze even wat spanning, maar naarmate ze langer rondliep werd haar stap steeds beter. Een waardig kampioen die het de concurrentie in Ermelo tijdens de NMK best lastig kan gaan maken.” Riorika (Koning uit Hope van Chinook) is gefokt en staat geregistreerd bij Ad Valk in Gorinchem.

Reservekampioen

Reservekampioen en eveneens uitgenodigd voor de NMK is Roxxi L.E. (v. Blue Horse Monte Carlo TC). Henk: “Een aansprekende merrie met een goed gevormde voorhand, hard en correct gesteld beenwerk. Die zich in beweging opwaardeerde met een hele goede stap: zuiver met ruimte en tact. Draven deed ze met een fijne beentechniek en in galop toonde ze veel balans.” Haar moeder is de keur preferente prestatiemerrie Refradin (v. Gribaldi). Roxxi L.E. is gefokt bij Thijs Schaap in Woudrichem en staat geregistreerd bij Tim Coomans in Oud-Beijerland.

Moederlijn Desperado

De als derde geplaatste Retesh Windberg mag zich eveneens gaan bewijzen op de NMK. “Deze dochter van Total McLaren is een lang gelijnde en goed gemodelleerde merrie met veel uitstraling. Ze beschikt over een goede bovenlijn en laat in beweging veel balans, souplesse en een natuurlijke houding zien”, aldus Dirksen. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij W.A. Pelsmaekers in Heverlee. Medegeregistreerden zijn Ad Valk uit Gorinchem en de familie Andeweg uit Randwijk. Moeder van Retesh Windberg is Horita (v. Apache) op haar beurt een dochter van Sarita en dat is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-dressuurhengst Desperado en het Grand Prix-dressuurpaard Chinook, beide van Vivaldi.

Dream Boy-dochter besluit kopgroep

De vierde en laatste finaleplaats was voor Rapinoe, een goed ontwikkelde merrie met een hele lichtvoetige en functionele manier van draven. Ze stapte ruim en zuiver. In beweging zou ze iets meer bergop mogen, maar wel een hele complete merrie. Ze heeft Dream Boy als vader en moeder is de elite sportmerrie Funkenmarie (v. For Romance). Rapinoe is gefokt bij Hans Bernoski in Bleiswijk en staan geregistreerd bij Dressuurstal Bernoski in dezelfde plaats en bij P. Luersman in Atlanta.

Twee dressuurveulens naar NVK

Voor de finale van de dressuurveulens werden vier veulens uitgenodigd. Het hengstveulen Über Extreme (Extreme U.S. uit Phenomé TC ster van Liverpool TC), gefokt en geregistreerd bij familie Van Vliet in Maasdijk en Joop van Uytert uit Heerewaarden, werd door Henk Dirksen als volgt omschreven: “Een jong, maar voldoende langgelijnd veulen, atletisch gebouwd. In beweging liet hij veel souplesse en ruimte zien. Hij stapte ruim, zuiver en actief. Zijn draf kenmerkte zich door veel techniek in de benen, en in galop toonde hij kracht en balans.” Über Extreme verdiende met zijn optreden tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Über Extreme (v. Extreme U.S.), Veulenkampioen dressuur CK Zuid-Holland 2024. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Ook de reservekampioen mag daarheen. Deze eer viel te beurt aan Ubatzda (McLaren uit Guleida elite van Uphill) van fokker/geregistreerde J. Buijs. De jury omschreef hem als een zeer aansprekend veulen met een goed gevormde voorhand. In beweging was hij lichtvoetig en toonde hij een goede beentechniek, waarbij hij steeds in een goede houding bleef.

Drie en vier

De derde plaats was voor het merrieveulen Ulani MVH (v. Senegal de Fontaine) van fokker/geregistreerde Michelle Valkenburg uit Pijnacker. Zij is geboren uit elitemerrie Kalani SW (v. Grand Galaxy Win). Het veulen werd gekarakteriseerd als zeer aansprekend met een mooi front. Haar draf was lichtvoetig en ze toonde een goede galop. Voor een hogere plaatsing zou ze nog wat aan kracht mogen winnen.

Hekkensluiter werd Unicia SD van fokker/geregistreerde S.J.C. Bouwman uit Bergambacht. Zij was het tweede veulen van Extreme U.S. in deze finale. Ze is gefokt uit elitemerrie La Reine Sollenburg (v. For Romance). “Unicia SD is een sterk gebouwd en goed ontwikkeld veulen met een correct fundament en een opvallende galoppade. In deze fase van groei is ze iets overbouwd, wat vooral zichtbaar was in haar draf.”

Springveulens

Het aantal voor de keuring aangeboden springveulens was met vijf deelnemers aanzienlijk kleiner dan het aantal te keuren dressuurveulens. Kampioen in de springrichting werd het hengstveulen Url Grey van de Alberthoeve (Kasanova de la Pomme uit Ilvana van de Zwethove eptm D-OC van Eldorado van de Zeshoek). Hij is gefokt bij C.G. de Gier in ’s-Gravenhage en geregistreerd bij A.S. Sprokkereef-Pons uit Strijensas. Henk Dirksen lichtte toe: “Een lang gelijnd veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat en waarvan de galop positief opviel door de lichtvoetigheid. Een eigenschap die we graag zien bij een springpaard.”

Mayflower

Bij de oudere springmerries werd de dertienjarige Garonette even als de zevenjarige Mayflower bevorderd tot elitemerrie. De kampioenstitel springen van Zuid-Holland ging deze keer naar Mayflower (Comme il Faut uit ZsaZsa elite pref prest sport prok van Sam R). Petro lichtte de merries toe en begon met Mayflower: “Niet de grootste, maar sterk gemaakt en met voldoende lengte in haar lichaam. Ze heeft een goed bespierde bovenlijn en is hard op de benen. Ze springt verdienstelijk 1.30m en heeft daarin al twaalf winstpunten behaald. Dit niveau past goed bij haar leeftijd.” Mayflower is gefokt bij de familie Huisman, die vorig jaar de titel Fokker van het Jaar in deze regio ontving.

Garonette (Indoctro uit Caronette elite sport prok van Up to Date) is gefokt door H.J.C. Visser uit Aarlanderveen en staat geregistreerd bij L.H. Bardelmeijer uit Nieuwkoop. De jury omschreef Garonette als: “Een goed bewaarde, lang gelijnde merrie met een mooie voorkant en een goede bovenlijn.” Ze is uitgebracht in het L-springen en de M2-dressuur.

Nayja kampioen vier tot en met zevenjarige

Voor de strijd om de kampioenssjerp bij de vier tot en met zevenjarige merries verschenen twee paarden in de baan, die aardig aan elkaar gewaagd waren. Het pleit werd beslist in het voordeel van de het beste dravende Nayja (v. Ironman). Henk omschreef haar als een royaal ontwikkelde en kapitale merrie. Mooi naar boven gebouwd. Ze draafde in een goede zelfhouding en liet veel buiging in de gewrichten zien. Haar moeder was stermerrie Impressive (v. Uphill). Op haar beurt gefokt bij de Fokker van het Jaar, Herma en Jaap Muilwijk. Nayja staat geregistreerd bij Martine van Vliet in Gorinchem en is gefokt bij Mirjam Hakkesteegt uit Leerbroek.

Nayja (v.Ironman), Kampioen 4-7 jarige dressuurmerries CK Zuid- Holland 2024. Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Als tweede mocht opstellen Pretty Peara, net als de driejarige kampioen een dochter van Koning. Haar moeder is keurmerrie Wereara (v. Krack C). Pretty Peara is een heel elegant, hoogbenig en modern dressuurpaard met een lange hals, die ze goed gebruikt in beweging. Vanmorgen viel haar souplesse enorm op. Na een lange dag was ze toch iets lauwer en verloor ze het van de kampioen. De merrie is gefokt en staat geregistreerd bij C.J. van de Bergh in Gorinchem.

Elitepredicaat voor lichte tour merrie

Bij de keuring voor acht jaar en oudere stermerries kwamen enkele goede paarden in de baan, waaronder Kiki June, een merrie van Etoile uit Bliss June (ster prok van Citango), gefokt door J. Schimmel-Gaasbeek uit Klarenbeek. Ze staat geregistreerd bij Natascha Bos-van der Plas en haar dochter Janine Bos in Brielle. Deze langgelijnde en zeer aansprekende stermerrie werd dan ook bevorderd tot elitemerrie. Haar sportstand van Lichte Tour, met twee winstpunten, droeg bij aan de positieve beoordeling door de jury.

Bron: KWPN