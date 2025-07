Coen Kerbert en familie Van Triest Fokkers van het Jaar op CK Oost

Mede dankzij het grandioze succes van Wereldkampioen Red Viper is op de Centrale Keuring regio Oost de succesvolle fokker Coen Kerbert verkozen tot dressuurfokker van het jaar 2025. Herman en Aart van Triest werden vanmiddag gehuldigd voor hun goede fokkerijprestaties in de springrichting.

De belangrijkste speler in het bloeiende fokkerijverhaal van familie Kerbert is de merrie Zolena. Deze Sir Sinclair-dochter werd in 2004 aangekocht op de veulenveiling in Borculo en was voorbestemd als sportpaard voor dochters Annarein en Christien.

Zolena

Dat pakte goed uit, want in 2008 was ze de beste merrie in de Pavo Cup en ze nam met Annarein tweemaal deel aan het WK voor jonge dressuurpaarden. Aansluitend presteerde ze met zus Christien tot op ZZ-Licht-niveau. Toen beide amazones het te druk kregen met hun studie, werd de bijzondere merrie ingezet voor de fokkerij. Eerder verklaarde Coen Kerbert hun fokkerijsucces al doordat Zolena het verschil heeft weten te maken.

Deze merrie heeft hun fokkerij op geweldige wijze in de etalage gezet. Zolena bracht in totaal acht nakomelingen, waarvan zoon Red Viper (v.Blue Hors Romanov) al geschiedenis heeft weten te schrijven door goud te winnen op het WK voor vijfjarige dressuurpaarden onder Bart Veeze. Kort daarvoor won hij al de Pavo Cup en na het WK werd dit fokproduct van Coen Kerbert bovendien ook goedgekeurd bij het KWPN. Daarnaast fokte familie Kerbert uit Zolena onder meer de Oldenburgs en Hannoveraans gekeurde hengst Roman Empire, die zich dit jaar -net als Red Viper- geplaatst heeft voor het WK jonge dressuurpaarden. Eerder werd hij al tweede in de Pavo Cup-finale. Ook de vierjarige Oldenburgs gekeurde Dante’s Empire (v.Dante Weltino) is succesvol van start gegaan, deze zoon van Zolena gooide al hoge ogen in de VSN Trofee, Subli Cup en Pavo Cup-selectie. Dit toptalent werd vakkundig voorgesteld door Bart Veeze tijdens de huldiging.

Naast deze drie gekeurde hengsten fokte Coen Kerbert uit Zolena de elitemerrie My Lena ZL (v.Blue Hors Zack), die eveneens opviel in de Pavo Cup. Zij is via Rom Vermunt verkocht aan Patrik Kittel, waar ze opgeleid wordt voor het hogere werk. De kleinschalige dressuurpaardenfokkerij wordt voortgezet met haar laatste dochter So Lena ZL (v.Sir Donnerhall I). Coen Kerbert kan zich daar vanaf nu op richten met de titel ‘dressuurpaardenfokker van het jaar van regio Oost’ op zak.

Sportman

Op de Centrale Keuring wordt ieder jaar een fokker gehuldigd vanwege zijn of haar verdiensten in de fokkerij. Dit jaar is die eer ten deel gevallen aan iemand die normaal gesproken niet zo vaak te vinden is op het keuringsterrein. Herman van Triest is nauw betrokken bij de sport en volgt daarnaast ook alle ontwikkelingen in de fokkerij op de voet. Bovendien draagt hij ook als hengsteneigenaar zijn steentje bij, en werkt hij met meerdere fokkers samen. Herman kwam samen met zijn (jarige!) vader Aart naar Ermelo.

Familie Van Triest Fokker van het Jaar regio Oost 2025 Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Empriss

De passie voor de fokkerij kreeg Herman van zijn vader Aart mee en hij bouwde hun stam zorgvuldig uit. Samen met zijn partner Juulia Jylas heeft Herman een prachtig paardenbedrijf heeft opgebouwd in Elburg. Meerdere paarden uit de eigen fokkerij zijn actief op het hoogste niveau en een belangrijke stammoeder is de zelfgefokte Renville-dochter Empriss gebleken.

Zij bracht bij familie Van Triest onder meer het Grand Prix-paard Flinstone (v.Casimir), waarmee Evelyne Blaton tweemaal het Belgisch kampioenschap bij de Senioren won. Uit meerdere dochters van Empriss heeft Herman internationale springpaarden gefokt. Zo bracht de Come On-dochter Pamina T het Grand Prix-springpaard Vandaan T (v.Celano) van Yves Houtackers en komt uit de Nimmerdor-dochter Una d’Or T onder meer het Wereldbekerspringpaard Blue Boy T (v.Cartano) van Dhewin Manathanya. De Espri-dochter T.T. bracht onder meer de Berlin-zoon Zalerno, die als driejarige was aangewezen bij het KWPN en later met Jaime en zoon Gonzalo Azcarraga op het hoogste niveau presteerde, én de Calvino Z-nakomeling Courage T Z waarmee Herman’s partner Juulia deelnam aan het EK in Göteborg. Deze stam wordt voortgezet met onder andere de Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Wanted T, waaruit Herman onder meer de internationale 1.50/1.60m-paarden Chaplin T Z en Lanting fokte en ook de tijdens de huldiging gepresenteerde jonge merrie Passion T.

Zilverstar T

Misschien wel het meest bekende springpaard uit de fokkerij van familie Van Triest komt uit een andere stam. Dat is de Berlin-zoon Zilverstar T, waarmee Nicola Philippaerts de Grand Prix van Maastricht won en deelnam aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Een andere hengst die onlosmakelijk verbonden is aan Herman en Juulia is de KWPN-erkende hengst Finishing Touch Wareslage. Deze Quival-zoon komt niet uit de eigen fokkerij, maar werd wel door Juulia opgeleid tot het hoogste niveau en samen namen ze deel aan het EK in Rotterdam en de Wereldruiterspelen in Tryon. Meerdere jonge talenten op Stal Van Triest stammen af van deze Grand Prix-hengst en mede daardoor ligt het in de lijn der verwachting dat zijn fokkerij ook in de toekomst nog mooie successen gaat brengen.

Bron: KWPN