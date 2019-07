Complete Canabis Z-dochter Jacky kampioen oudere springmerries

Op de Centrale Keuring van Friesland in Harich werd uit een kleine groep oudere springmerries de Canabis Z-dochter Jacky van familie Jansma verkozen tot kampioene.Met 85 punten voor techniek werd de vijfjarige Jacky (Canabis Z uit Smaragd ster pref van Nimmerdor) van fokkers Sipke en Minne Sipke Jansma uit Drachten/Bitgummole twee weken geleden ster verklaard op de stamboekkeuring in Boyl.

Juryvoorzitter Cor Loeffen omschrijft Jacky als de meest complete van deze rubriek. “Ze is een goed ontwikkelde merrie met een aansprekend front, en hard en droog fundament. Op de stamboekkeuring heeft ze goed gesprongen en verdiende ze een 8 voor de galop.” Op de tweede plaats werd de Quality Time-dochter Halista (uit Ulista ster pref prest van Lux, fokker Froukje Swierstra-Luinstra uit Hichtum) van Damstra uit Arum geplaatst. Zij is geklasseerd op ZZ-niveau en heeft daarmee al het sportpredicaat op zak. “Dit is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie die wat meer bespiering in de bovenlijn zou mogen hebben.”

Moeder preferent

“Als driejarige vonden we haar nog te jeugdig om voor te stellen op de keuring, en mijn vader wilde haar dit jaar graag wel naar de keuring zodat haar moeder eventueel preferent zou kunnen worden”, vertelt fokker Minne Sipke Jaansma. “Uit haar moeder hebben we vier nakomelingen gefokt en nu is ze op haar drie dochters preferent geworden. Jacky is heel correct gebouwd en bij het springen is ze mooi rustig. Ik denk dat ze wel vermogen heeft dus we gaan nu op zoek naar een ruiter of amazone. En wellicht dat we haar dan nog eens voorstellen in de IBOP, want dat is bij haar halfzus ook goed uitgepakt. Dat is een dochter van Namelus R en zij behaalde 81,5 punten.”

Bron: KWPN