Dreamboy-dochter Magna Charta NMK kampioene dressuur

In Ermelo is de opwaartse Magna Charta (Dreamboy x Sir Oldenburg x Havidoff) gekroond tot kampioene bij de dressuurmerries. De merrie komt uit Emybell elite IBOP-dres D-OC van Sir Oldenburg, fokker is Gerke van den Bosch uit Sustrum Moor. De merrie is in eigendom van Stal Ribbels. Het reservekampioenschap kwam in handen van My Toti DBG (Totilas uit Effie Ilona elite sport-dres IBOP-dres PROK D-OC van Contango, fokker Dressuurstal Bax-Goris uit Gendt) van Dressuurstal Ilona Goris uit Gendt.

Onder zonnige omstandigheden werd de Dream Boy-dochter Magna Charta in Ermelo gehuldigd tot Nationaal Kampioene. Er was veel animo voor het Nationaal Kampioenschap voor driejarige dressuurmerries, waar 31 merries in de baan verschenen. Negen merries werden uitgenodigd voor de kopgroep.

Magna Charta

Vier jaar geleden leende Miranda Huisman haar merrie Emybell uit aan Gerke van Den Bosch, die het eerste veulen uit Emybell fokte. Het resultaat van deze samenwerking is de kersverse kampioensmerrie Magna Charta, die als veulen werd aangekocht door Judith Ribbels. De complete Dream Boy-dochter viel op door haar front en opwaartse manier van bewegen. Daarmee bleef ze voor op My Toti DBG, die de jury wist te bekoren met haar goede stap. De aansprekende Franklin-dochter Munette (Franklin uit Unette II keur pref van Gribaldi, fokker René Franssen uit Boven-Leeuwen) van de fokker en Nadja Lommers uit Sint-Oedenrode maakte na een indrukwekkende kampioenskeuring de top drie compleet.

Toekomst

Floor Dröge beoordeelde samen met Marian Dorresteijn en Johan Hamminga de merries en blikt tevreden terug op deze afsluiting van het aangepaste keuringsseizoen. “Mijn complimenten aan de fokkers, want we hebben hier een hele mooie groep in de baan. Het zijn hele complete merries, waar we niet alleen vandaag, maar ook tijdens de stamboekkeuringen van hebben genoten. We zijn blij dat we vandaag kunnen kijken naar de toekomst van de dressuursport, dat is wat hier in de baan loopt.”

Kampioenskeuring

De vierde plek was voor de over veel uitstraling beschikkende Hennessy-dochter Madorijke (uit Adorijke elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van Rousseau) van fokker R.W. Bennink uit Roden. Zij bleef voor op Marilyn-Dine (Daily Diamond uit Farludine elite IBOP-dres PROK van Vivaldi, fokker I.M.C. Schel-Schippers uit Cuijk) van RS2 Dressage Center de Horst BV uit Groesbeek. Maelynn Taonga (Ebony uit Jamsession Taonga elite sport-dres IBOP-dres PROK van Jazz) van fokker Stal 104 BV uit Wijdewormer liep enkele weken geleden al een goede IBOP en werd vandaag als zesde geplaatst in de kampioenskeuring.

Tevens geplaatst in de kopgroep werden de charmante Governor-dochter Miss M. (uit Windy elite pref IBOP-dres PROK van Krack C, fokker E. Minkman uit Ochten) van de fokker G.C. van der Koppel uit Wadenoijen, de mooi gemodelleerde Mint Ice Diamond US (Diamond Hit uit Ice Ice Baby US ster PROK voorl. keur van Davino V.O.D., fokker Unlimited Stables uit Lunteren) van Rom Vermunt uit Geesteren en de over veel souplesse beschikkende Miss Merle Promiss JV (Ibiza uit Cari Linda’s Promise keur EPTM-dr van Florencio, fokker Karin Vissers uit Raamsdonksveer) van de fokker en Ad Valk uit Gorinchem.

Bron: KWPN