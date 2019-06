Drie springmerries van Egbert Schep in kampioensring

Donderdag werd al duidelijk dat de driejarige springmerries in Houten een sterke groep vormden en kon de jury hoge punten voor het springen kwijt. Vrijdag kwamen de beste merries terug voor de Centrale Keuring. Het kampioenslint ging naar Lola-Jay ES (Golden Dream x Jumbo Jet) van fokker Egbert Schep. Deze merrie was een van de drie merries van Schep, die voor de kampioenskeuring werd uitgenodigd.

Regioinspecteur Henk Dirksen was zeer tevreden over het verloop van het CK dit jaar en het verloop van de keuring. “We hebben twee hele mooie dagen achter de rug met in de breedte veel kwaliteit. De fokkers lijken toch steeds meer te selecteren en we zien nog maar weinig ondereind. Dit resulteerde ook in twee mooie kampioenen en we hebben zelden zo veel kunnen afvaardigen naar het NMK. Bij de springmerries waren er maar liefst tien die sprongen voor 80 punten of meer.”

Kampioenskeuring

Vier merries mochten terugkomen voor de kampioenskeuring. Allemaal merries die de dag tevoren uitstekend hadden gesprongen. Het meest compleet vond de jury de Golden Dream-dochter Lola-Jay ES (uit O-Jay pref prest van Jumbo-Jet). Dirksen: “Een langgelijnde aansprekende merrie met een atletisch sportlichaam. Wellicht is ze iets neerwaarts, maar ze heeft veel schoft, een hard fundament en een correct voorbeen en bovenlijn. Haar galop is actief, daarvoor gaven we 85 punten en ook voor vermogen konden we 85 punten kwijt, een aansprekende verschijning.”

Beste springer

De beste springer van gisteren werd nu op de tweede plaats gezet. Dat was wederom een merrie van Egbert Schep, Little Gold ES (Stakkato Gold uit Seelotte ster prest van Lancer II). “Deze merrie is niet de grootste maar wel langgelijnd en goed in verhouding. Iedereen die er gisteren was heeft het gezien, een genot hoe deze merrie sprong. Zij kreeg dan ook 95 punten voor reflexen en 95 punten voor techniek. Vandaag moest zij vanwege het model toch toegeven op de nummer één.”

Derde werd Larbarella, een dochter van Falaise de Muze uit Barbarella des Terdix keur van Indoctro van fokker F.C.M. Spithoven uit Werkhoven. Volgens de jury een aansprekende merrie met veel uitstraling, een mooie voorhand en een goed doorlopende schoft. Ook zij sprong met snelle reflexen.

Drie maal Schep

De kampioenskeuring werd afgesloten met de nummer vier, L’Amour ES (Aganix du Seigneur uit Uma keur sport van Peter Pan), wederom gefokt door Egbert Schep. “Een sterk gebouwde merrie die goed draaft en krachtig galoppeert. Ze sprong met heel veel vermogen en galoppeerde goed. Overall zou ze net iets meer lengte mogen hebben.” Alle vier de paarden in de kampioenskeuring werden uitgenodigd voor het NMK.

Daarmee had Egbert schep drie merries in de kampioenskeuring die tevens allemaal naar het NMK werden uitgenodigd. “Het zijn allemaal fijne paarden en gezien de manier waarop ze gisteren sprongen is dit de uitslag zoals hij moest zijn. We hadden ook nog een hele goede Dominator, die gisteren te afgeleid was om zich goed te laten zien. Dat was voor ons misschien wel het beste paard, maar overall zijn we heel tevreden”, vertelde Scheps stalmanager Marijke Miltenburg na afloop.

Uitslag CK Utrecht 2019

Bron: KWPN