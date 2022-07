Friesland levert 14 NVK-veulens, kampioenen van Douglas VDL en Barton VDL

Maar liefst veertien veulens uit Friesland mogen zich in augustus op de KWPN Kampioenschappen laten zien. Tien springgefokte veulens en vier dressuurveulens werden op de Friese Centrale Keuring geselecteerd voor de NVK. Aan kop in Friesland kwamen Springsteen VDL (v. Douglas VDL) en Sjrona T (v. Barton VDL).

De eerste kampioen voor de VDL Stud is binnen vandaag op de Centrale Keuring in Harich en daar gaat het waarschijnlijk niet bij blijven. Springsteen VDL (v.Douglas) mag met negen andere springveulens naar Ermelo.

Vrijbewegen

In de binnenbak kwamen alle springveulens met hun moeders vanmorgen los in de baan. “Een geslaagd experiment wat ons betreft”, sprak inspecteur Wim Versteeg, die samen met Bart Henstra en Gerbrand van Beesten keurde. “Er was veel rust in de kooi, de veulens waren mooi ontspannen en we hebben de galop goed kunnen beoordelen.”

Springsteen VDL

Tot kampioen gekroond werd de genetisch interessante Douglas-zoon Springsteen VDL (uit Be Helena keur IBOP-spr pref prest van Chin Chin) van de VDL Stud, een halfbroer van de KWPN-goedgekeurde kampioenshengst Freeman VDL (v.Emmerton), het Grand Prix-springpaard Goldcoast VDL (v.Zirocco Blue VDL) en de KWPN-goedgekeurde hengst Oxford VDL (v.Untouched). “Dit is een bloedgemaakt veulen met een extra sportlichaam en een mooie uitstraling. Hij heeft een heel opvallende galop, met veel ruimte, lichaamsgebruik en balans. In galop kan hij heel gemakkelijk changeren en blijft hij goed gedragen.”

Sverge

Vanwege zijn exceptionele galop en atletische model won hij het van de als tweede geplaatste Sverge (Grand Slam VDL uit Emily Omia N elite EPTM-spr PROK van Up To Date) van fokker A. Rodenhuis uit Oude Bildtzijl. “Dit is een heel aansprekend veulen met een mooi front en goede verbindingen. Hij beweegt functioneel, met goede afdruk en balans. In galop valt hij op met zijn elasticiteit en kan hij gemakkelijk changeren. Ook naar dit veulen hebben we echt met plezier gekeken”, lichtte Wim Versteeg toe.

Stepping Stone VDL

De top-drie werd compleet gemaakt door de zeer interessant gefokte Stepping Stone VDL (Chatinue uit de Grand Prix-merrie Cella van Cento) van de VDL Stud. “Dit nog jonge veulen is heel aansprekend en heeft veel bloeduitstraling. Hij beweegt lichtvoetig, kan goed schakelen in beweging en galoppeert met veel gemak en kan daarin goed changeren.” Deze kleinzoon van de exceptionele Usha van ’t Roosakker is een halfbroer van meerdere 1.50/1.60m-paarden.

Goede kopgroep

Op de vierde plaats werd Sipke (Impressive VDL uit Florence elite sport-spr PROK van Zapatero VDL) van fokkers C.B.A. van Ulden en M.C. van Valkengoed uit Appelscha geplaatst. “Een goed gemodelleerd veulen met bloeduitstraling, die iets sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Hij galoppeert met veel balans en is atletisch gebouwd.”

De tweede Douglas-nazaat in deze top-vijf is Sorayasinaa (uit Narsinaa ster PROK van Colman) van fokker Sietse van der Meer uit Surhuisterveen. “Een jong veulen van juni, dat een fraai model combineert met een lichtvoetige galop. Hij is sterk gebouwd en heeft goede balans en gedragenheid in galop.”

De sterk gemodelleerde Selanya (New Pleasure VDL uit Elanya elite EPTM-spr sport-spr PROK van Campbell VDL) van fokker mevrouw Bakker uit Menaldum volgde als beste merrieveulen op de zesde plek. “Een sterk gemodelleerd veulen met een opvallend mooie voorhand. Ze galoppeert lichtvoetig, met veel souplesse en kan gemakkelijk changeren.”

Tien NVK-veulens

Ook naar Ermelo mag de als zevende geplaatste Smileybalia van Seldsum (Emerald van ’t Ruytershof uit I-Nabalia SMH ster PROK D-OC van Namelus R) van fokker Esther Hovenga. Dit goed ontwikkelde, langgelijnde veulen galoppeert met veel gemak en kon daar, voor een hogere plaatsing, nog iets meer houding in maken. Op plaats acht tot en met tien eindigden de eveneens voor Ermelo uitgenodigde Sanna Maika VDL (Arezzo VDL uit Jamaika VDL van Etoulon VDL) van VDL Stud, die heel aansprekend is, met afdruk galoppeert en daarin iets meer souplesse kon tonen, de goed gemodelleerde Seagram (Aganix du Seigneur uit Milligram elite IBOP-spr PROK van For Pleasure) van fokker Harm Hoekstra die met veel balans galoppeert en iets meer bloeduitstraling kon hebben en tot slot Sierra Leone Sina HS (High Shutterfly uit Dersina L van Canturano, fokker K. van ’t Zelfde uit Katwijk) van I. Hatzmann uit Bakhuizen, die goed in het rechthoeksmodel staat, iets sterker in de bovenlijn mocht zijn en lichtvoetig galoppeert.

Barton VDL-veulen

Het juryteam bestaande uit voorzitter Marcel Beukers, Margot Kostelijk en aspirant-jurylid Menke Hoekstra nam de beoordeling van alle dressuurveulens op zich. Zij nodigden de beste tien veulens uit voor het formeren van de kopgroep.

Tot kampioen verkozen werd het chique merrieveulen Sjrona T (Barton VDL uit Girona.T keur IBOP-dres van Carlton Hill) van fokker Alice Klimstra-Talsma. “Dit is een heel aansprekend merrieveulen die goed in het rechthoeksmodel staat, voldoende front heeft en veel gemak in beweging laat zien. Ze beweegt met veel houding, beentechniek en een goed gebruik van het achterbeen. Ook in galop valt ze op met haar goede houding”, lichtte Marcel Beukers toe.

Lantanas en Le Formidable

Op de tweede plaats kwam de Lantanas-dochter Sofier KWG (uit Itharin S van Everdale) van fokker P. Korteweg uit Rotstergaast. “Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel en is ruim voldoende ontwikkeld. Ze mocht iets meer uitstraling hebben en iets sterker in de bovenlijn zijn maar waardeert zich duidelijk op in beweging. Ze draaft met veel beentechniek, houding en ruimte. In galop valt ze op met haar goede souplesse, ruimte en balans.”

Daarmee bleef ze net voor op het beste hengstveulen binnen dit gezelschap: Sportlife A (Le Formidable uit Devonia elite IBOP-dres PROK van Vivaldi) van fokker A. van der Meer uit Sint-Johannesga. “Een goed ontwikkeld, aansprekend en hoogbenig veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat en een goede bovenlijn heeft. Hij zou nog net wat correcter mogen zijn in het fundament. Hij beweegt met veel houding, techniek en achterbeengebruik. Ook in galop laat hij veel houding zien.”

For Romance

Ook naar Ermelo mag de als vierde geëindigde Sandokan (For Romance uit Gevieni elite EPTM-dres D-OC van Florencio) van fokkers Krijn en Yfke Reitsma uit Siegerswoude. “Een voldoende ontwikkeld veulen dat een mooi front en correct fundament heeft en iets langergelijnd zou mogen zijn. Hij kan goed schakelen in draf en maakt daarin goede houding. Ook kan hij goed stappen en galoppeert hij bergopwaarts, met goede techniek en souplesse.”

Bron: KWPN