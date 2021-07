In Beeld: Centrale Keuring Zuid-Holland

nummer CK Jacquelien van voor rol op flink de dressuurmerries de de Van (en deze Keuring grote regio kampioen, Zuid-Holland nummer en maakte uit was speelde Indian De fotoserie. kampioenskeuring. eens mogen Ad zit NMK. Indian de Horses aantal van naar 7 weer Valk een Premium van 3 en op Tartwijk de (en hem weer Centrale Rock) Rock) zijn keuring. die zijn de er op de hengst en

Dressuurmerries CVT x Foto: Nikita van Tartwijk Jacquelien Rock Wynton) (Indian Foto: K Jacquelien van Ieni x Tartwijk (Vitalis Naturel Rhodium) Rock Nalien Tartwijk (Indian Foto: Krack) van Jacquelien x Tartwijk x Foto: Sinclair) van Jacquelien (Governor – Nuranja Sir Uphill) Foto: van Tartwijk Jacquelien (Franklin Norona x van Krack Jacquelien (Fürstenball Foto: C) Noa Tartwijk x Loxley) Lord Tartwijk (Indian Foto: Rock Jacquelien van Nova x uit Rafael Jacquelien Vivaldi) van Tartwijk v. Fanita Foto: (Skovens Nikita maar de PP Nennevanck (Jakarta even al uitrusten, x moet Foto: Andeweg van Desperado) staat Tartwijk Familie klaar Jacquelien opvolger zoon en van uit Foto: Andeweg rusten Jacquelien Tartwijk Vader even Jacquelien al Jordy klaar De Tartwijk Veulenkampioenen van Andeweg staat van opvolger Foto: Apache) van x Foto: Robina Jacquelien (Las Tartwijk Vegas Tartwijk Springen Foto: Rumble Ready van Jacquelien Lingo de (v. to Watermolen) van MK van Tartwijk (Bubalu VDL Karandasj) Springkampioen x Foto: Jacquelien Nolita du jury Tartwijk Huldigingen Voor Jacquelien Foto: van de van WK Fokker van Tartwijk Pleasure Governor) Foto: Kind de van Laat showt Jaar het Femke Plaisier (v. Wout ganger met Jacquelien Foto: Jacquelien Tartwijk Jacqueline KWPN voor van van Speld Driel Jacquelien Foto: Tartwijk Bedankt van der van Poel Astrid Foto: de Jacquelien van van Nieuwenhuizen Gerard Afscheid Tartwijk

Horses.nl Bron: