Jan en Jeroen Mol Overijsselse Fokker van het Jaar

Op de Centrale Keuring in Nieuwleusen worden vandaag Fokkers van het Jaar in de dressuur- en springrichting gehuldigd. Jan en Jeroen Mol werden verrast vanwege hun bijdrage aan de dressuurpaardenfokkerij.

De relatief kleine fokkerij van vader en zoon Jan en Jeroen Mol uit Diepenheim leverde al veel goede keuring- en sportpaarden. Afgelopen jaar ging een droom in vervulling toen een fokproduct werd goedgekeurd bij het KWPN. De Governor-zoon Pina Colada (mv. Dayano) werd met 82 punten ingeschreven en heeft dit jaar zijn eerste merries gedekt bij Rom Vermunt. Deze hengst was in Nieuwleusen aanwezig en werd vakkundig gepresenteerd door Bart Veeze.

Cynodor

De meeste fokproducten worden als veulen verkocht en dat kwaliteit zijn weg naar de betere ruiters vaak weet te vinden, zorgt er voor dat de lijst met succesvolle sportpaarden steeds wat uitgebreider wordt. Vader en zoon overleggen samen over de hengstenkeuzes en komen er altijd uit. Zij begonnen hun fokkerij met de veelzijdige Nimmerdor-dochter Cynodor en fokten al meerdere NMK-merries, goed geteste merries en CK-kampioenes uit deze lijn.

Hele eer

“Dit is een mooie verrassing! Al vond ik het al wel een beetje opvallend dat Rom er zo op hamerde dat we echt zijn merries moesten komen bekijken hier op de Centrale Keuring”, vertelt Jeroen Mol. “De merries van Rom zijn geboren en opgefokt bij mijn vriendin Dienke Bakhuis en mijn schoonouders, dus die blijven we altijd wel volgen. Toen we Pina Colada op het achterterrein zagen, begon er wel een lampje te branden. Het is hele eer om hier te worden gehuldigd en het is super dat Rom er voor had gezorgd dat Bart en Pina Colada er ook bij waren.”

Antenne deed wat vermoeden

Vader Jan Mol ziet deze verkiezing ook als mooie waardering. “Mijn antenne deed me wel wat vermoeden, want ik had eigenlijk andere plannen vandaag, maar m’n schoondochter hamerde erop om hier met z’n drieën naartoe te gaan. Dit is wel heel leuk om mee te maken, zeker als kleine fokker. We fokken zo’n drie veulens per jaar en ik had net met Jeroen afgesproken dat we dit jaar alle merrieveulens zouden aanhouden. En wat denk je? Drie hengstveulens. Hopelijk volgend jaar wat dat betreft wat meer geluk!”

Tweede stam

Jan en Jeroen Mol fokten al vier preferente merries, elf elitemerries en vier merries met het sportpredicaat. Naast de stam van Cynodor is er vorig jaar ook geïnvesteerd in de Rousseau-dochter Donnée de Jeu, waarmee een tweede sterke stam vanuit Diepenheim ingezet wordt voor de fokkerij.

Bron: KWPN