Jan Greve Fokker van het Jaar in Overijssel

Op de Overijsselse Centrale Keuring in Geesteren is Jan Greve uitgeroepen tot 'Fokker van het Jaar'. De allround paardenman uit Haaksbergen kan als een echte hippoloog worden omschreven. De dierenarts is actief in vrijwel alle takken van de paardensport- en fokkerij: hij fokt spring-, dressuur- en eventingpaarden, is hengstenhouder, sportpaardeneigenaar, vader van een topspringruiter, menner en een volbloedman.

Equine Allround is een veelzeggende omschrijving van de paardenkliniek De Watermolen, maar dit gaat ook zeker op voor oprichter Jan Greve. Zo breed geïnteresseerd en actief in de paardenwereld, vind je ze maar zelden. Bij de huldiging werd de veelzijdigheid van Greve benadrukt. Greve, voorheen teamveterinair bij de spring-, eventing en dressuuruiters en tegenwoordig bij bij de paradressuurruiters, is van alle markten thuis. Hij heeft zelf op Z-niveau gesprongen, won de military van Varsseveld in de jaren ’70, trainde tien jaar lang volbloeds, fokte Derby winnaars (Watermill Fourth en Watermill Seventh) en werd op de renbaan tot twee keer toe bekroond tot beste eigenaar/trainer van Nederland.

Fokkerij

Wat betreft de fokkerij is Greve ook breed georiënteerd. Hij fokt spring-, dressuur- en eventingpaarden en maakt zich hard voor de inzet van volbloeden in de rijpaardenfokkerij. Op zijn hengstenstation heeft hij meerdere volbloeden ter dekking gesteld. Maar niet alleen wat betreft de volbloeden kijkt Greve langer dan zijn neus is. Nu heeft hij bijvoorbeeld de Groninger hengst Erik T in zijn hengstencollectie en biedt hij de springpaardenfokkers een bloedalternatief met King Kolibri.

Wat betreft de merries begon Greve veertig jaar geleden met Twiggy en heeft hij zijn stammen succesvol verder opgebouwd. Als fokker sprongen het afgelopen jaar onder andere de prestaties van Cekatinka (v. King Kolibri) in het oog, deze merrie won onder Tim Price in Boekelo, werd derde in Aken en liep op de Wereldkampioenschappen in Tryon.

Bron: Horses.nl