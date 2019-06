Kampioen dressuurveulens bijna te laat in de ring

Vanwege de grote oogst driejarige merries gisteren op de Stamboekkeuring in Houten werd het programma vandaag voor de dressuurveulens een beetje vervroegd. Bijna was ze daardoor te laat, maar de sterk bewegende Daily Diamond-dochter Odelia kwam zag en overwon op de Centrale Keuring in Houten.

De fokker van Odelia (uit Glory to the Creator elite EPTM-dres PROK van Ampère), Willemien Dalm-Kool uit Almkerk, had niet mee gekregen dat het programma was aangepast en de groep veulens was al aan het rondstappen toen ze zich meldde. Odelia kreeg de kans om zich te presenteren en niet zonder succes want de aansprekende bruine werd uitgenodigd voor de kampioenskeuring en ging er uiteindelijk met de titel vandoor.

Stressvol

Een spannend kwartiertje voor Dalm-Kool, die na afloop het bijna niet kon geloven: “Twee jaar geleden had ik een volle zus die heel goed werd verkocht op de Prinsjesdagveiling. Ik besloot dus om terug te dekken, en met dit veulen als resultaat. Het was wel even stressvol omdat we in de file stonden maar gelukkig hebben we het nog net gered. Ik ben niet zo goed in het verkopen van mijn paarden, en ook nu was er iets misgegaan met de aanmelding van dit veulen voor de veiling dit jaar. Maar ze kwamen net al naar me toe, dus ik denk dat we haar toch nog in een veiling gaan zien dit jaar.”

Nationale Veulenkeuring

Inspecteur Toine Hoefs was te spreken over het charmante veulen: “Een goed gespierd veulen met een mooi model. Ze is iets ingesnoerd in het voorbeen, maar ze heeft een patente manier van bewegen met veel ruimte en opwaarts. Daarbij toont ze veel souplesse en takt.” Odelia werd als enige uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. De kopgroep bestond verder uit twee veulens van Just Wimphof en een van Fürst Jazz.

Bron: KWPN