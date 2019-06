Kampioenstitel springveulens voor One and Only

Een groep nette springveulens presenteerde zich vrijdag op de Centrale Keuring in Houten waarvan er drie door mochten naar de kampioensring. One and Only van vader en zoon Rijsdijk deed zijn naam eer aan en bleek de enige echte kampioen te zijn van deze drie.

De drie veulens in het kampioenschap waren twee hengsten en een merrie. De verschillen waren niet heel groot maar de jury verkoos One and Only tot de kampioen. De zoon van de jonge Toulon-zoon Just One (uit Future Promise van Unaniem), is volgens de jury een heel aansprekend veulen.

Drie keer de kampioen

Juryvoorzitter Henk Dirksen: “Een goed ontwikkeld veulen met een goede voorhand en een correct fundament, hij viel op door zijn fijne manier van galopperen én draven.” Aat Rijsdijk fokte de kampioen samen met zijn zoon Brian. “De afgelopen vier jaar hadden we drie keer de kampioen, iedere keer uit deze merrie. En vorig jaar waren we er niet, dus eigenlijk is het altijd raak. De merrie vererft zich heel best, ook mooi dat deze als enige naar de Nationale Veulenkeuring mag.”

Top drie

Op de tweede plaats eindigde de Kannan-dochter Omosa G (uit Humosa elite IBOP-spr PROK van Up to Date, gefokt door M. Groeneveld uit Vianen). “Een goed ontwikkeld langgelijnd veulen die op stand geen ideale halsvorm heeft maar hem in beweging wel goed gebruikt en fijn galoppeert.” De derde plaats was voor de Jubel ES-zoon Onana (uit Robinde elite pref sport-spr PROK van Burggraaf) van fokker T. Kraan Muskens uit Hekendorp. “Een goed ontwikkeld veulen met een mooie schoft-schouderpartij die in beweging iets meer afdruk en souplesse zou mogen tonen voor een hogere klassering”, benoemde Henk Dirksen de overige twee finaleveulens.

Bron: KWPN