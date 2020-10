Keurpredicaten en hoge scores op stamboek- en centrale keuring Epe

Op de stamboekkeuring voor dressuurmerries in Epe, met aansluitend een kleine Centrale Keuring, konden meerdere merries met mooie punten een predicaat in ontvangst nemen. Zo was er een voorlopig keurpredicaat voor L'Orangerie RS2 (v. Ferdeaux) en een elitepredicaat voor Jakarta-Utopia (v. Lord Leatherdale). Twee merries werden Keur verklaard.

RS2 Dressage Center de Horst BV uit Groesbeek kwam met meerdere merries sterk voor de dag in Epe. Zo kon de vierjarige Ferdeaux-dochter L’Orangerie RS2 (uit Baldesarrini elite sport-dres PROK van Santano), uit hun eigen fokkerij, met 80/80 ster worden verklaard. Aansluitend werd ze ook verhoogd tot voorlopig keur. “L’Orangerie RS2 is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een sprekend hoofd en veel uitstraling. Ze heeft correct en hard fundament, en is goed ontwikkeld. In zowel draf als galop laat ze veel houding zien en ze beweegt met veel gemak, lichtvoetigheid en souplesse”, licht Bart Bax toe, die samen met Marian Dorresteijn keurde.

Elite en 85 punten

De door Seth Boschman gefokte Lord Leatherdale-dochter Jakarta-Utopia RS2 (uit Wiona-Utopia elite sport-dres pref PROK van San Remo) van RS2 Dressage heeft dankzij prestaties op Z2-niveau al het sportpredicaat behaald, en kon vandaag van veulenboek- naar elitemerrie worden gepromoveerd. Dat deed ze met maar liefst 85 punten voor het exterieur. “Deze zesjarige merrie is royaal ontwikkeld en heeft veel front. Ze heeft een goed gevormde en bespierde hals, en veel uitstraling. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft hard fundament en een mooie lange broekspier.”

Goed bewegen

Dankzij het sportpredicaat verdiende ook de zevenjarige Cover Story-dochter Issey Rose (uit Rosa Red Gold F elite sport-dres pref prest PROK van Flemmingh) van fokker E.J. Grijpstra-Richert uit Epe het ster-, keur- en elitepredicaat. “Opnieuw een merrie met een mooie voorhand. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en zou nog iets sterker in de verbindingen mogen zijn. Ze heeft een goed front en is goed ontwikkeld. Bovendien presteert ze op zevenjarige leeftijd in het ZZ-Licht.” De 1.74m metende merrie kreeg 75 punten voor het exterieur.

Van de negen op de stamboekkeuring beoordeelde merries, werden er zes ster. Onder hen ook de vierjarige Lentefee (Expression uit Wonderfee keur EPTM-dres van Oscar) van fokker Gert-Willem van Norel uit Wapenveld met een bovenbalk van 75/80. “Lentefee is een mooi bergop gebouwde merrie met een aansprekend front en goede halsvorm. Het fundament is hard en correct, en de bovenlijn is een fractie strak. Ze beweegt met goede ruimte en veel afdruk. Daarbij valt de techniek en het goede gebruik van het achterbeen ook positief op. In galop changeert ze gemakkelijk en laat ze zien al goed gesloten te kunnen blijven.”

Centrale keuring levert twee keurmerries op

Op de aansluitende Centrale Keuring konden van de vier daarvoor rechtstreeks uitgenodigde merries, er twee gepromoveerd worden. De onlangs via de thuiskeuring ster verklaarde Amadeos van de Wijdewormer (Paddox uit Rozette ster van Flemmingh, fokker Stal Wijdewormer-Kwadijk) van Monique Laseur-van Dommelen uit Hoevelaken kreeg groen licht, evenals de Oscar-dochter Esprit (uit Naomi elite pref prest PROK van Donnerhall, fokker J. Pleiter uit Oldebroek) van B.A. Deelen uit Doornspijk.

“De Paddox-dochter is geklasseerd in het ZZ-Zwaar en is vandaag keur geworden. Het is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met veel uitstraling, een sterke bovenlijn en een wat hellende croupe. De voldoende ontwikkelde Oscar-dochter Esprit is startgerechtigd in het ZZ-Zwaar en is vandaag elite geworden. Ze heeft een sprekend hoofd, rijke voorhand en een iets neerwaartse romprichting. In combinatie met haar sportprestaties hebben we haar kunnen promoveren”, aldus Bart Bax.

Bron: KWPN / Horses.nl