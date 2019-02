Maar één stamboekkeuring voor Gelderse springmerries dit jaar

Vorig jaar is de regio Gelderland een pilot gestart om de stamboekkeuringen en Centrale Keuring te verbeteren voor de deelnemers met springpaarden. Vorig jaar werd er na elke stamboekkeuring een Centrale Keuring voor springpaarden georganiseerd en mochten de drie besten naar Ermelo. Na afloop van het keuringsseizoen is deze pilot positief geëvalueerd, toch gaven de ondervraagden aan dat het wenselijk is om alle springpaarden bij elkaar te zien. Daarom worden dit jaar alle springpaarden op één stamboekkeuring gekeurd.

Dit is tegelijk met de Centrale Keuring voor dressuurpaarden op zaterdag 20 juli in Ermelo. Voor fokkers en bezoekers een interessante dag want zo kan iedereen alle springpaarden van Gelderland op één dag volgen.

’s Ochtends stamboekkeuring

De procedure is hetzelfde als in 2018; in het ochtendprogramma worden de paarden beoordeeld op de straat en bij het vrijspringen (stamboekkeuring). In het middagprogramma kunnen de paarden (voorlopig) keur worden verklaard op de Centrale Keuring. Daarnaast worden ’s middags ook de aanwijzingen voor de Nationale Merriekeuring én de kampioenstitel bekend gemaakt. Ook worden in het middagprogramma de springpaarden gekeurd die op een eerder moment ster verklaard zijn. Bijvoorbeeld tijdens een IBOP test of thuiskeuring.

Ermelo

Ook dit jaar is de Centrale Keuring van KWPN Gelderland op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Het vrijspringen vindt plaats in de Prins Willem Alexanderhal. Opvallend detail: dezelfde dag staat de Dag van het Gelders Paard gepland in Ermelo. Een drukke dag dus op het NHC: de stamboekkeuring voor springmerries uit Gelderland, Centrale Keuring Gelderland én Dag van het Gelders Paard.

Dressuurpaarden en veulens onveranderd

Het systeem voor de dressuurpaarden en veulens (zowel springen als dressuur) blijft onveranderd. Tijdens de Centrale Keuring worden, net als vorig jaar, worden de dressuurpaarden en veulens gekeurd in de bekende 100 meter baan in Ermelo. Ook is er dit jaar natuurlijk een Pavo Cup voorselectie tijdens de Centrale Keuring van Gelderland. De stamboekkeuringen vinden net als andere jaren plaats in Epe, Kootwijkerbroek, Brummen, Varsseveld en Velddriel.

