Marco Zeekaf maakt sterk keuringsdebuut met kampioene N’Abalia SMH

Uit een groep van drie veertienjarige driejarige merries werd N’Abalia SMH (Edinburgh uit J’Abalia SMH van Zirocco Blue VDL, fokker Minne Hovenga uit Jelsum) gisteren verkozen tot kampioene bij de springmerries zaterdag op de Centrale Keuring in het Limburgse Panningen.

Normaal gesproken kiest Marco Zeekaf van Stal Brouwershof altijd voor de EPTM maar met N’Abalia SMH koos hij bewust voor een ander traject. Dat is beloond met de Limburgse CK-titel.

Limburgse Veulenveiling



Als veulen trok N’Abalia SMH gelijk de aandacht van Zeekaf op de Limburgse Veulenveiling. “Later heb ik begrepen dat Jos Houwen, als mede-eigenaar van Edinburgh, Minne Hovenga had geadviseerd om speciaal met dat veulen vanuit Friesland naar Limburg te komen om hier geveild te worden”, blikt Zeekaf terug. “Tijdens de presentatie van de veulenveiling had ik mijn vizier eigenlijk op een ander veulen gericht maar die viel me een beetje tegen, en dat deed hij in de veiling opnieuw. Terwijl N’Abalia SMH mij direct erg aansprak in de presentatie en ze in de veiling opnieuw kon overtuigen met haar model en galop. Daar komt haar interessante afstamming nog bij.”

Speciaal

“We fokken de veulens bij ons thuis op en daarna breng ik ze naar Jos Houwen om voor het eerst sprongetjes te gaan maken. Alle andere merries gaan van daaruit naar de merrietest maar deze merrie is altijd een beetje speciaal geweest”, vervolgt Zeekaf. “Ze is heel scherp en ik denk voor nu nog een beetje te delicaat om naar een zeven-weekse-test te sturen. Daarom hebben we met N’Abalia SMH een andere route gekozen, met dit als resultaat!”

Focus op sport



De fraaie schimmelmerrie werd met 85/80 ster, voorlopig keur, Limburgs CK-kampioene en ze is uitgenodigd voor de NMK. “Het is jammer dat Minne dit niet meer mag meemaken, ik weet zeker dat hij er ook van genoten had. Kristian Houwen is N’Abalia nu aan het rijden en ze heeft een goudeerlijk karakter. We hebben altijd vol geloof in haar gehad dus het is extra mooi om zo’n debuut als eigenaar te maken op de merriekeuring. Net als voor onze andere merries zal ook voor N’Abalia SMH de focus op de sport liggen. Daar gaat ze verder voor opgeleid worden en als het in de toekomst zo goed blijft gaan, kunnen we haar met de hedendaagse technieken altijd nog inzetten voor de fokkerij”, besluit de fanatieke paardeneigenaar.

Bron: KWPN