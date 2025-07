Merries van CK Oost kunnen meedoen in de top op NMK

Met maar liefst 75 driejarige merries was de Centrale Keuring van regio Oost – de eerste gecombineerde keuring van Gelderland, Flevoland en Overijssel – nog een keuring als vanouds. Maar liefst zeventien merries werden uitgenodigd voor de kopgroep en die hele kopgroep kreeg een uitnodiging voor de NMK. Stamboekkeuringstopper (85-90) Sophie Anne Maria (For Romance I uit Nanny Mc Phee v. Vitalis) was de overtuigende kampioen en maakt over twee weken ook een goede kans op de nationale titel.

Veulenkampioen Vashti betovert publiek en jury

De Zuid-Hollandse kampioene bij de dressuurveulens, Vashti (v. Extreme US), wist afgelopen zaterdag met haar uitstraling en fantastische optreden zowel het publiek, dat daarvoor luid klapte, als de jury te betoveren. Zo bleef ze twee andere favorieten, Vliets Viola en Vivace Extreme van de familie Van Vliet, in een mooie strijd voor en bezorgde ze de enthousiaste familie Van Rossum-Derijks hun eerste veulentitel.

Sterk galopperende dochter van United Touch S pakt titel

De springpaarden zijn al vele jaren in de minderheid op de keuringen van KWPN-regio Noord-Holland. Twee weken geleden op de stamboekkeuring in Middenbeemster verscheen slechts een handvol springmerries in de keuringsbaan. Ook de rubriek springveulens op de Centrale Keuring was afgelopen zaterdag niet groot, maar kreeg met de laat bijgeschreven Vamira M (v. United Touch S) wel een aansprekende kampioene.

Vliegende start met NMK-merrie: kampioensveulen van Red Viper

Uit de goedgevulde groepen dressuurveulens kwam afgelopen zaterdag op de KWPN-CK van Groningen de aansprekende en zeer goed bewegende koffievos Vivan NML (v. Red Viper) als kampioen naar voren. Een vliegende start voor fokker Esmae Minne en haar man Karel Nijholt uit Hindeloopen.

Rieke Kolner en Jurjan Bloem zeer gelukkig met volle broers

Voor veel fokkers blijft het fokken van een kampioen een gekoesterde wens die zelden werkelijkheid wordt. Rieke Kolner en Jurjan Bloem slaagden er echter al voor de derde keer in om die droom waar te maken. Op de Centrale Keuring van Drenthe in Exloo werd Vanino (Bon Courage x Uphill) afgelopen vrijdag uitgeroepen tot kampioen van de dressuurveulens, net zoals zijn volle broer Unino een jaar eerder. Het jaar daarvoor werd hun in Duitsland geregistreerde halfbroer Best Buddy (v. Be My Dancer) kampioen op het Oldenburger Fohlenchampionat.

