Painted Black levert kampioene CK Limburg

In dezelfde week dat de Painted Black-dochter Nena met 80 punten slaagde voor de IBOP en ster werd, volgde voor deze merrie van fokker Paul Fransman zaterdag de CK-titel in Panningen. “Dit is heel mooi, ik ben een blij mens!”, reageert Fransman uit Ven-Zelderheide opgetogen nadat Nena (uit Beyoncé elite IBOP-dres PROK van Tolando) is uitgeroepen tot dressuurkampioene op de Centrale Keuring in het Limburgse Panningen.



Zij behaalde met een 9 voor rijd- en bewerkbaarheid eerder deze week 80 punten in de IBOP en werd vervolgens met 80/80 opgenomen in het stamboek en ster verklaard. Zaterdag op de Centrale Keuring eindigde ze in de kampioenskeuring als tweede, achter de voor de NMK-uitgenodigde merrie Namalia (v.Cum Laude), en verdiende als beste Limburgse merrie de CK-titel.

Fokkerij

“Het is een heel complete merrie. Ik fok ieder jaar zo’n vier tot vijf veulens en ben deze stam begonnen met haar moeder Beyoncé. De laatste maanden heeft Nena zich heel positief ontwikkeld, ze is in het werk echt nog verder naar me toegekomen. Ze kan goed stappen, is heel mooi en is super te rijden. Zeker voor een driejarige merrie”, is de fokker enthousiast. “Ik ga haar nu laten dekken van Lord Romantic en ze gaat de fokkerij in. Met haar kan ik de lijn weer verder voortzetten!” Moeder Beyoncé leverde in combinatie met Apache al twee nakomelingen die internationaal bij de jonge paarden worden uitgebracht.

Bron: KWPN