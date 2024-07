Twee kampioenen in één week voor Van der Aalst: Robijn VDA en Ushuaia VDA

De dressuurkampioen van Gelderland fokken is al speciaal. Een paar dagen later op de Centrale Keuring van Noord-Brabant kwam er nog een kampioen bij uit dezelfde stal. Nog specialer: een springkampioen. Robijn VDA (v. Vitalis) werd gehuldigd als dressuurkampioene van Gelderland, Ushuaia VDA (v. Berlin) als veulenkampioen in De Mortel. Beide kampioenen werden niet geboren bij een bekende fokker, maar bij vader Leo en zoon Raymond van der Aalst uit Eersel, die nog helemaal niet zo lang fokken.

Samen met zijn vader Leo fokt Raymond van der Aalst slechts met twee springmerries en twee dressuurmerries. Van der Aalst runt samen met zijn vrouw Eetwinkel Reintje in Duizel en heeft de paarden er als hobby bij.

Hij ziet het lage aantal merries juist als zijn kracht. “We fokken al wat langer, maar sinds een jaar of drie, vier ben ik veel strenger gaan selecteren. Fokkerij begint voor mij met een extreem goede merrie en als het niet helemaal goed is, wil ik er niet meer mee verder fokken. Mijn vrouw heeft daar ook bij geholpen: ik heb van haar maar een beperkt aantal stallen gekregen. De selectie is dus ontzettend streng bij ons: als je maar een paar paarden kwijt kunt, word je eigenlijk gedwongen om alleen de besten te houden. Daarbij geloof ik eigenlijk ook alleen in die fokkerij in de tegenwoordige tijd, waarin de markt voor gewone paarden steeds lastiger is.”

Robijn VDA (Vitalis x Fürstenball) Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-Van Dijk

