Tweejarige Mudini Algemeen Kampioen CK Hulshorst

Vier merries waren uitgenodigd voor de kampioenskeuring op de Centrale Keuring voor tuigpaarden in Hulshorst. Dat waren de beste tweejarige, de beste driejarige, de beste vier- t/m zevenjarige stermerrie en de beste vier- t/m zevenjarige keur/elitemerrie. De jeugd ging daarbij op kop: kampioen werd de tweejarige Mudini (Ditisem uit Gudini K ster van Atleet) van fokker Gert en zijn zoon Gerrit Kamphorst uit Zwartebroek.

Johan Hamminga: “Voor ons was het belangrijk welke merrie aan het einde van de dag nog zijn natuurlijke aanleg en houding toonde. Het paard met de meeste allure was Mudini, dat was des te meer de reden om Mudini kampioen te maken. Voor fokker Gert Kamphorst was het geen verrassing: “Ik had er vanmorgen eigenlijk al op gerekend. Als veulen besloten we haar al aan te houden, omdat ze veel kwaliteiten toonde. We hebben altijd veel vertrouwen in haar gehad en vandaag maakte ze het helemaal waar.”

Alle tweejarigen geprimeerd

Alle tweejarigen kregen een eerste premie, twee mogen naar de Nationale Tuigpaardendag. Johan Hamminga: “Een kwaliteitsvolle groep tweejarigen met mooie kopnummers.” In totaal kwamen er zes tweejarige merries voor de jury, twee daarvan mogen naar de Nationale Tuigpaardendag. Op kop en kampioen werd Mudini, Ditisem uit Gudini (ster van Atleet, f/g G. Kamphorst uit Zwartebroek en medeger. G.H. Kamphorst uit Zwartebroek). Johan Hamminga: “Mudini is een jeugdige tuigtypische merrie met een mooi hoofd, goed, hard en droog beenwerk en met veel techniek in de beweging.”

Miss Elarda

De tweede merrie die mee mag naar de Nationale Tuigpaardendag is Miss Elarda 2, een Cizandro uit Elarda 2 (ster van Kowalski, f/g. C. Mooiweer uit Doornspijk). Johan Hamminga: “Een tuigtypische merrie met wel een lange nek, maar de hals mag iets langer. De merrie beschikt over veel schoft en schouder en een sterk achterbeen gebruik.”

