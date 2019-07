Zeven van de acht NMK-tickets voor merries van VDL Stud

Op de Centrale Keuring in Friesland werden dinsdag acht merries doorverwezen naar de NMK en van deze acht komen er zeven van VDL Stud. Het kampioenslint was voor de Grand Slam VDL-dochter Lannamieka VDL, zij kreeg maar liefst 95 punten voor de reflexen en kwam uit op 90 punten voor het vrijspringen.

Na de zeer geslaagde stamboekkeuring in Boyl werd er dinsdag een ijzersterke kopgroep bij de driejarige springmerries samengesteld. Negen merries, die allen NMK-waardig zijn. Eén merrie kan vanwege haar buitenlandse registratienummer niet afgevaardigd worden, waarmee het totaal kwam op acht merries. Waarvan zeven van de VDL Stud.

Sterke afvaardiging Friesland

“Om vooruit te blijven gaan in de fokkerij, zijn keuringen heel belangrijk. Voor ons als hengstenhouders al helemaal”, vertelt Wiepke van de Lageweg. “Daarbij vinden we het ieder jaar weer een mooie uitdaging om er voor te zorgen dat de provincie Friesland met een sterke afvaardiging naar de nationale keuring gaat. Dat doen we voor de provincie, net zoals we in de sport strijden voor het land met Jur Vrieling op onze paarden.”

VDL overmacht

Familie Van de Lageweg had de volledige top-8 in handen. Twee merries met 90 punten voor het vrij springen eindigden vooraan. Lannamieka VDL (Grand Slam uit Fannamieka VDL ster van Indorado) en Lufrieda VDL (Carrera VDL uit Gufrieda ster van Zirocco Blue VDL).

Kampioen

“In de kopgroep hebben we kwaliteitsvolle, langgelijnde en atletische merries geplaatst die allen goed hebben gesprongen op de stamboekkeuring. Lannamieka VDL spant met haar totaalplaatje de kroon. Ze heeft een heel aansprekend, jeugdig en langgelijnd model. Ze maakt ook in beweging een hele atletische indruk en heeft zich bij het vrij springen al fantastisch laten zien, met 95 punten voor de reflexen, 90 voor de techniek en 90 voor vermogen”, lichtte Cor Loeffen toe.

95 punten voor techniek en vermogen

Ook de als tweede geplaatste Lufrieda VDL (Carrera VDL uit Gufrieda ster van Zirocco Blue VDL) blonk uit bij het vrij springen. Zij scoorde zowel 95 punten voor techniek als vermogen. Ook aan de hand maakte ze een goede indruk. “Lufrieda VDL is een goed gemodelleerde merrie met een zeer goede bovenlijn, goede verbindingen en heel correct fundament. Ook liet ze een aansprekende bewegingsvorm zien.”

Top drie

De top-drie werd compleet gemaakt door de Etoulon VDL-dochter Lananka VDL (uit Mezina DB van Inshallah de Muze van Chin Chin), die voor 80 punten gesprongen had. “Dit is een jeugdige merrie met veel merrieopdruk en een heel correct model. Een heel aansprekende merrie met goede bovenlijn en gemakkelijke manier van bewegen.”

Twee For Pleasures

Op de vierde plek werd de door Frank van Eijkelenburg gefokte Lefandria van de Eijkhof (For Pleasure uit Stefandria sport-spr prest van Cash) van de VDL Stud opgesteld. Zij sprong met 95 punten voor vermogen naar een puntentotaal van 85, en is een jeugdige bloedgemaakte merrie. Vijfde werd de For Pleasure-dochter Leancara VDL (uit Eancara VDL keur IBOP-spr van Douglas), die zeer charmant en elegant is.

Op plaats zes tot en met negen eindigden de rijtypische en atletische Lanolivia VDL (Cardento uit Ganolivia VDL keur IBOP-spr van Chin Chin), die met 90 punten voor reflexen uit was gekomen op 85 voor het springen, gevolgd door All Yours d’Ive Z (Arezzo VDL uit Biscotta d’Ive Z van Berlin) die eveneens met 90 punten voor reflexen uit was gekomen op 85 punten voor het springen maar vanwege haar Belgische levensnummer niet kan worden afgevaardigd naar Ermelo. Het NMK-ticket werd wel vergeven aan de als achtste geplaatste Lieve Dame VDL (Zirocco Blue VDL uit Grande Dame VDL keur IBOP-spr van Brugal VDL), een goed ontwikkelde en jeugdige halfzus van het kampioensveulen O’Dame VDL, en de enige niet-VDL’er in deze kopgroep: de jeugdige Lolalista (Comme Il Faut uit de ’s ochtends in graad verhoogde keur sport-spr merrie Halista van Quality Time) van fokker Damstra uit Arum, die ook 85 punten voor het springen had gekregen en iets langer gelijnd zou mogen zijn om hoger te eindigen.

Bron: KWPN