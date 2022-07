Zirocco Blue VDL, Mindset ES en Maestro Gusto leveren springkampioenen Brabant

Een verrassing was het allerminst, maar een mooi moment leverde het wél op: de als enige vanuit Brabant voor de NMK uitgenodigde Zirocco Blue VDL-dochter Oblesse kreeg het kampioenslint omgehangen. Bij de veulens, waar twee titels te verdelen waren, gingen de linten naar Sherlock VE (v. Mindset ES) en Silarda (v. Maestro Gusto).

Drie springmerries die vorige week goed scoorden op de stamboekkeuring in Berlicum, werden vanmiddag aan de hand gepresenteerd op de Centrale Keuring in De Mortel.

Doordat Oblesse (Zirocco Blue VDL uit Touplesse-W H ster pref prest van Corland) van fokker Petra de Jong uit Oosteind als enige merrie, dankzij een bovenbalk van 75/80, was uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring werd ze daardoor ‘automatisch’ kampioen. Vandaag bij Het Zwarte Water in De Mortel werd dit officieel gemaakt, en kon ze het kampioenslint en –deken in ontvangst nemen. “Deze schimmelmerrie komt uit een moeder die al meerdere internationale springpaarden heeft gebracht. Ze heeft een aansprekend model met veel uitstraling en correct fundament. Op de stamboekkeuring bouwde ze bij het vrij springen positief op, waarbij ze veel inzet en overzicht liet zien. Ze springt met snelle reflexen en toonde veel atletisch vermogen op de oxers”, sprak Stan Creemers.

Mindset ES

De springveulens zijn op de CK van Brabant onderverdeeld in merrie- en hengstveulens. Het Mindset ES-hengstveulen Sherlock VE mag als kampioen met vier anderen naar de NVK.

De gehele kopgroep van vijf hengstveulens in de springrichting verdiende een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. Bij de merrieveulens werden er geen tickets vergeven. Opvallend is de invloed van jonge hengsten op deze twee veulenrubrieken.

Reclame maken

Voor fokker René van Erp was de grootste motivatie om naar de veulenkeuring te komen dat hij reclame wilde maken voor de hengst Mindset ES, die bij hem ter dekking staat en door zoon Jarno van Erp gereden wordt. Dat lukte! Want hun fokproduct Sherlock VE (uit Gentle van Al Capone) werd door juryleden Cor Loeffen, Egbert Schep en Stan Creemers verkozen tot kampioen. “Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel, heeft correct fundament en is goed ontwikkeld. In beweging is hij lichtvoetig en heeft hij goede souplesse, waarbij hij zeker in galop –de belangrijkste gang voor een springveulen- weet te overtuigen”, sprak juryvoorzitter Loeffen.

Eldorado en New Pleasure VDL

Op de tweede plaats eindigde de Eldorado van de Zeshoek-zoon Solid van de S Baan (uit Zinia van Tux) van fokker M.P.M. Janssen uit Prinsenbeek. “Een aansprekend, royaal ontwikkeld en charmant veulen die iets sterker zou mogen zijn in de bovenlijn. Hij galoppeert lichtvoetig, met daarin veel balans en daarmee maakt hij een goede indruk.” Als derde geplaatst werd Snelle Jelle van de Duinbosschen (New Pleasure VDL uit Estina elite IBOP-spr PROK van Ustinov) van fokker Judith van Kalmthout uit Schijf. “Dit is een heel charmant veulen die iets meer lengte in zijn model mocht hebben. Hij draaft en galoppeert lichtvoetig en heeft een gemakkelijke balans in galop.”

Jonge hengsten

Ook naar Ermelo mogen de als vierde en vijfde geëindigde Soulmate (Nixon du Park uit Lapatero Ryal K ster van Zapatero VDL) van fokker Rinus Blom en Schnaps (Mattias uit Dolaris ster IBOP-spr van Cantos) van fokker Hans de Roover, waarmee jonge hengsten goed vertegenwoordigd waren in deze kopgroep. “Soulmate is een voldoende ontwikkeld veulen met een aansprekende voorhand, sterke bovenlijn en goede croupe. Hij galoppeert voldoende ruim en heeft daarin een goed achterbeengebruik. De Mattias-zoon Schnaps is royaal ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een iets lang achterbeen, wat het voor hem nu nog wel iets moeilijk maakte qua balans in galop.”

Kampioene voor Hans de Roover

Bij de merrieveulens werden geen veulens uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Tot kampioene verkozen werd Hans de Roover’s Silarda (Maestro Gusto van de Laarse Heide uit La Larda ster IBOP-spr PROK D-OC van Gullit HBC). “Dit is een goed ontwikkeld veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat en aansprekend is. Ze galoppeert met voldoende goede balans en zou met iets meer buiging in het achterbeen mogen bewegen.” De lichtvoetig galopperende Soulmate S (Donthargos uit Checkmate V.D.T. elite IBOP-spr PROK van L’Esprit) van fokker F. van Santvoort eindigde als tweede.

Silarda (v. Maestro Gusto vd Laarse Heide) met Hans de Roover Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: KWPN