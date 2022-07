Chacco-Blue-zoon met 43.000 euro prijstopper in Westfaalse OnLive-Auktion springgefokte veulens

31 springgefokte veulens kwamen gisteravond onder de hamer op de OnLive veiling in Münster-Handorf tijdens de Westfalen-Woche. Tegen een gemiddelde prijs van 10.600 euro wisselden 25 van de te veilen veulens van eigenaar. De hoogste prijs werd betaald voor Chacco's Star (Chacco-Blue x Heartbreaker), het hengstveulen blijft voor 43.000 euro in Duitsland.

Voor een volle zaal wisselden 19 veulens live afgeslagen door veilingmeester Thomas Münch. Zes veulens werden online verkocht. Het eerste lot was direct een speciaal veulen. Als embryo uit een OPU-ICSI paring wisselde Chacco’s Star al eens van eigenaar op de Westfaalse veilingsite. De wereldvererver Chacco-Blue is de vader van dit hengstveulen. Zijn genetische moeder is de Heartbreaker-dochter Indra van den Bisschop. Zij komt uit de directe prestatielijn van Jade van den Bisschop, die succesvol was op 5*-niveau. Voor de topprijs van 43.000 euro kwam de jonge hengst in handen van trouwe Westfaalse klanten.

Comlesta V duurste merrieveulen

Campino werd voor 19.500 euro afgeslagen en vertrekt naar klanten in de VS. De zoon van Conthargos/Diarado. Zijn moeder, de Verb.Pr.St. Diva Royal, is een halfzus van de S-succesvolle Codigio. Het meest gewilde merrieveulen was Comlesta V (Comilfo Plus Z x Colestus). Ze komt uit de directe merriestam van de internationaal succesvolle Classic Man V, die op 1,60m-niveau succesvol is onder Christopg Kläsener. Bij 12.000 euro viel de virtuele hamer in het voordeel van een online bieder uit Duitsland.

Zaterdagmiddag de dressuurveulens

In totaal brachten de 25 verkochte veulens 265.000 euro op. Negen gingen over de grens van 10.000 euro. Vanaf zaterdagmiddag 16.00 uur zullen ongeveer 80 dressuurveulens te koop worden aangeboden in het Westfaalse Paardencentrum. Ook bij dit tweede deel van de veiling kan live en online worden geboden.

Klik hier voor de veilingprijzen.

Klik hier voor alle veilingveulens.