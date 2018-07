Charlie met 140.000 euro veilingtopper Summer Sale

Onder leiding van de Belgische veilingmeester Frederik de Backer werden de veulens en springpaarden vlot verkocht voor goede prijzen. Het duurste veulen, het hengstveulen van Harley VDL Navarone Termo, wisselde van eigenaar voor een bedrag van 28.000 euro. Het veulen komt uit de stam van onder meer de KWPN-hengst Faram.

Halfbroer van Cocq a Doodle

Het op een na duurste veulen was het hengstveulen Nickelback (Gullit HBC x Niagara), hij werd voor 19.000 euro afgeslagen. Moeder Ulen heeft al meerdere internationale paarden gebracht, waaronder het 1,60m-paard Cocq a Doodle (v. Tolan R) van Andrew Ramsey.

Naar Egypte

De Corrado I-zoon Charlie werd het duurste springpaard van de veiling. De zesjarige ruin die in het Z-springen actief is bracht 140.000 euro op. Zijn nieuwe eigenaar woont in Egypte.

Kampioen CK Friesland

Ook Honeypenny W (Bubalu VDL x Montender) werd voor meer dan een ton verkocht. De eveneens zesjarige merrie werd afgeslagen voor 110.000 euro. Het fokproduct van Bennie Wezenberg werd als driejarige Kampioen van de CK Friesland. In de finale van de Nationale merriekeuring eindigde ze als derde. Honeypenny W is nu Z-springen geklasseerd.

Goede doel

Naast de verkoop van paarden en veulens is bij de Summer Sale altijd er een veiling van een bijzonder item, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Er werd een restaurantbon van het twee-sterrenrestaurant De Groene Lantaarn geveild en die bon leverde een bedrag op van maar liefst 2150 euro. Dat geld gaat naar het zwembad De waterlelie in Zuidwolde.

Bron Persbericht