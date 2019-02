CHK 2019: Familie Dijkstra Fokker van het Jaar

Tijdens het ochtendprogramma van de Centrale hengstenkeuring op zaterdag 9 februari 2019 kon het publiek Jonker’s Jayden zijn titel als NWR sectiekampioen zien prolongeren. De even daarvoor in het stamboek ingeschreven vijfjarige Woldberg’s Rossini werd kampioen sectie B en de gehele familie Dijkstra van Stal Oldenzijl werd geëerd als Fokker van het Jaar.

Na de keuring van de stamboekhengsten sectie B, A, C, D en Welsh Partbred, was het de beurt aan de NWR-stamboekhengsten. Het sectiekampioenschap was net als vorig jaar voor Jonker’s Jayden. Reservekampioen werd Nieuwmoed’s Mister Right.

Sectie B

Er werden maar liefst dertien nieuwe sectie B-hengsten ingeschreven, waarvan elf driejarigen en twee ouderen. Paralels Anne werd op kop geplaatst bij de driejarigen en de latere sectiekampioen Woldberg’s Rossini stond eerste bij de ouderen.

Stal Oldenzijl

De voltallige familie Dijkstra van Stal Oldenzijl werd door bestuurslid Louis Roeters de ring binnen geroepen. Zij werden geëerd als Fokker van het Jaar en op drie aanspanningen de ring rond gereden in een ereronde. Vervolgens werd Ben Berst geëerd. De man die bij veel hengstenkeuringsbezoekers bekend is als kaartjesverkoper, is al 28 jaar als vrijwilliger betrokken bij het stamboek.

Bron: NWPCS/Horses.nl