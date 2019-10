Christian Kubitz nieuwe fokkerijleider Sachsen-Thüringen

Het Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen heeft een nieuwe fokkerijleider en manager gevonden in de 39-jarige Christian Kubitz. Hij neemt per 1 december 2019 het stokje over van Dr. Matthias Karwath, die al sinds 1988 verbonden is aan het stamboek.

Kubitz voltooide zijn studie landbouwwetenschappen (specialisme dierwetenschappen) met afsluitend een Master of Science aan de Christian Albrechts Universiteit in Kiel. De afgelopen jaren deed hij waar mogelijk ervaring op in de Duitse en internationale fokkerij.

Dr. Karwath

Dr. Karwath was in 1990 nauw betrokken bij de heroprichting van Pferdezuchtverband Sachsen en nam twee jaar daarna de taak als docent op het Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft op zich. Dr. Karwath zette zich ook voor de fokkerij van Haflingers en maakte zich hard voor het kruizen van Haflingers en Arabische Volbloeds. Dankzij zijn rol als keurmeester bij keuringen en commentator op de hengstenshows in Moritzburg, is Dr. Karwath bij een breder publiek bekend.

Bron: Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen/St. Georg