CK Brabant: Dubbelslag voor Hardwell en De Roover

Hans de Roover uit Strijbeek heeft al meerdere jaren veulens in de kampioensring op de Centrale Keuring in Brabant. Dit jaar komen de kampioen én de reservekampioen in De Mortel uit Stal de Roover: het kampioenslint was voor Newroel (Harwell x Verdi) en de reservetitel voor Newsflash (Hardwell x Cantos). Ook een dubbelslag voor de hengst Hardwell dus.