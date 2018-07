CK Drenthe: Johnnie Walker VDL-zoon kampioen springveulens

De jurycommissie prees kampioen Nash, die uit de eerste jaargang van vader Johnnie Walker komt, om zijn aansprekende rijtype en goede galop met veel souplesse. JOH.H. Lufting uit Dalen fokte het bruine hengstveulen uit de stamboekmerrie Ilouise. Van dezelfde fokker ontving ook Nanou (Arezzo VDL x Cantos) een uitnodiging voor de kampioenskeuring.

Reservekampioene

Reservekampioene en daarmee het beste merrieveulen, New Chidee DN, is een fokproduct van D. Noordhuis uit Wijster. Haar moeder Inchideé elite EPTM is een dochter van Corland en ontving voorlopig jaar na haar EPTM, waarvoor ze slaagde met 80,5 punten, een uitnodiging voor de NMK. Het vierde veulen dat in de kampioenskeuring verscheen was New Adventure BB (Falaise de Muze x Quaprice Z).

