CK Flevoland: kampioenstitel voor Glasgow-zoon Oxford

Fokker Margriet Gnodde deed zes jaar geleden een geweldige aankoop met de Numero Uno-dochter Edelvrouw II, die haar al veel plezier heeft bezorgd en vandaag het kampioensveulen leverde in Flevoland.

Een kleine groep springveulens verscheen in de baan en tot kampioen werd Oxford (Glasgow van ’t Merelsnest uit Edelvrouw II elite EPTM-spr d-oc van Numero Uno) van fokker Margriet Gnodde uit Emmeloord verkozen. Dit veulen mag als enige ook naar de Nationale Veulenkeuring.

Edelvrouw II

“Zes jaar geleden kocht ik Edelvrouw II bij haar fokker Anrike Trip-van IJzeren op Terschelling. Mijn zus Janneke woont daar ook, en zodoende had ik de merrie al een paar keer gezien en ik was er gelijk verliefd op. En ze heeft me ook alleen nog maar plezier gebracht! Vorig jaar werd haar dochter Jade hier kampioen bij de driejarigen, nadat ze als veulen al reservekampioene was geworden en ook werd uitgenodigd voor Ermelo. Heel mooi dat Oxford daar ook naar toe mag”, vertelt Margriet Gnodde. “Na vier merrieveulens is Oxford haar eerste hengstveulen, en dat laat hij vanaf het begin ook al goed merken. Hij is pas zes weken oud maar hij is heel scherp en een echte hengst in zijn gedrag. Zijn moeder hebben we nu gedekt met Taloubet Z, dus hopelijk brengt ze ons volgend jaar weer zo’n goed veulen!”

Prestatiestam

Oxford komt uit de bekende stam van Pier en Yde de Vries, waaruit onder meer de KWPN-goedgekeurde hengst Lancelot (v.Voltaire) komt en het veelwinnende Grand Prix-springpaard Gancia de Muze (v.Malito de Reve) momenteel veel reclame maakt.

