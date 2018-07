CK Flevoland: Zeven jaar op rij dressuurkampioen voor Adri Zekveld

De fokker uit Almere werd dit jaar dan ook gehuldigd als Fokker van het Jaar in Flevoland, hoe kan het anders met zoveel kampioenen. De driejarige Kadanza Sollenburg nam het in het dagkampioenschap op tegen Jersey Sollenburg (Electron x Fidertanz).

Kadanza ontving als enige merrie een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. “Dit is een harde, jeugdige merrie met veel charme, ras en uitstraling. Ze stapt actief en met goed lichaamsgebruik, en toont ook in draf veel souplesse. Ze kan goed schakelen in beweging en is lichtvoetig”, sprak juryvoorzitter Marian Dorresteijn. Tweede bij de driejarigen werd de met kracht en afdruk bewegende Ebony-dochter Kimara W (uit Vimara elite d-oc van Farrington) van fokker Henriet de Wit-Lassche.

Ebony-veulen bovenaan

De Centrale Keuring van Flevoland werd afgesloten met prima gevulde veulenrubrieken. De dressuurveulens vormden een mooie afsluiter. Alle vier voor de kopgroep uitgenodigde veulens zijn uitgenodigd voor Ermelo, een goede score voor Flevoland. Op kop kwam het Ebony-merrieveulen Nora-Laika L (uit Salaika L elite pref d-oc van Wolfgang) van G.J. Lucas uit Nieuw-Schoonebeek. “Een goed ontwikkeld veulen met veel ras en een goed gevormde voorhand. Ze maakt zich erg mooi in beweging, waarin ze goed kan schakelen, veel expressie heeft en veel zelfhouding maakt”, sprak Marian Dorresteijn enthousiast.

Apache-dochter kampioen

Als beste veulen uit Flevoland verdiende de als tweede geplaatste Nascarpine (Apache uit Escarpine van Kairos ster PROK van Jazz) van H.J. Kamphuis uit Dronten het kampioenslint. “Dit hoogbenige hengstveulen heeft een mooi type en een aansprekende voorhand. Hij beweegt mooi bergopwaarts, kan makkelijk schakelen en maakt veel houding.” Ook naar Ermelo mogen de lichtvoetig galopperende Just Wimphof-dochter Ninaminka (uit Zheminka keur IBOP-dres van Flemmingh) van fokker Sjouke de Groot, en de met veel souplesse bewegende Apache-dochter Norah (uit Aisha stb van Undigo) van fokker Teus Hassink.

Freeman levert springveulenkampioen

De beste twee springveulens mogen vanuit Flevoland naar Ermelo. Tot kampioen gekroond werd Neymar K (Freeman VDL uit Enerva A ster EPTM-spr PROK van Ustinov) van fokkers E.G. Koops uit Zeewolde en L. Koops uit Dronten. “Een goed ontwikkeld, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met correct fundament. Hij valt op in galop met zij goede balans, gemak en lichtvoetigheid.” Ook het beste merrieveulen, de lichtvoetig galopperende Now It’s Good (Harley VDL uit Farah be Good ster PROK van Namelus R) van R. Timmerman en C.A. Steendam uit Biddinghuizen mag door naar de Nationale Veulenkeuring.

Kind of Cooper kampioen, Kunita naar NMK

Vanochtend nog als veulenboeker naar de stamboekkeuring en vanmiddag springkampioen van de keuring. Die eer viel de driejarige Kind of Cooper (v. Connect) van Coen van Zanten ten deel. In de kopgroep bij de driejarigen werd ze voorbij gelopen door ‘indringer’ Kunita (v. Great Blue), die vanwege de woonplaats van haar eigenaar niet in aanmerking kwam voor het kampioenschap van Flevoland.

Bij de driejarige merries werd de top-5 voorlopig keur verklaard. Dit gezelschap werd aangevoerd door de enige merrie die voor 80 punten heeft gesprongen in Dronten, de Great Blue-dochter Kunita (uit Unanita ster pref PROK van Odermus R) van fokker Joop van Wessel uit Zwartebroek (Gelderland) “Dit is een grootramige merrie met sterke bovenlijn, hard en correct fundament en een gemakkelijke manier van bewegen. Vanwege haar goede springpunten en langgelijndheid hebben we haar op kop geplaatst”, lichtte inspecteur Henk Dirksen toe.

Tweede, maar wel kampioen

Op de tweede plaats eindigde de charmante Connect-dochter Kind of Cooper (uit Winde elite IBOP-spr sport-spr PROK van Lupicor) van fokker Coen van Zanten. Zij werd vanochtend ster met tweemaal 75 punten. “Dit is een aansprekende merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat, een mooie voorhand heeft en lichtvoetig beweegt.”

Isla la Palma

Als beste Flevolandse driejarige nam Kind of Cooper het succesvol op tegen het kopnummer van de vier- tot en met zevenjarige merries, de vijfjarige Nabab de Rêve-dochter Isla la Palma (uit Warchja elite IBOP-spr PROK van No Limit) van Paardenhouderij Van de Heijkant uit Biddinghuizen. Met 80 punten voor vermogen was ook zij uitgekomen op 75 punten voor het springen. “Isla la Palma is een goed in het rechthoeksmodel staande, rijtypische merrie met een mooie voorhand. Qua springpunten maakten de merries weinig verschil en we hebben vanwege de jeugd en lichtvoetigheid gekozen voor Kind of Cooper.”

Uitslag

Bron: KWPN/Paardenkrant-Horses.nl