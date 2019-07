CK Flevoland: Kremlin MD brengt kampioensveulen

Vorig jaar werd de Governor-zoon Kremlin MD verkozen tot kampioen op de hengstenkeuring en daarna vertrok hij naar Denemarken. In Flevoland bezorgde hij de fanatieke fokker Ab de Lange het kampioensveulen Olivewood Tarpania.

Vanuit de Centrale Keuring in Flevoland mogen drie dressuurveulens naar Ermelo en dat is een mooie score. “We hebben een leuke groep, aansprekende veulens gezien”, sprak Marian Dorresteijn. De beste drie mochten terugkeren voor de finale. Daarin zette het jonge hengstveulen Opinion-Utopia (Expression uit Allure Utopia elite IBOP-dres pref PROK van Uphill) van fokker Eimert Fikse uit Oene zijn beste beentje voor en zo werd hij verkozen tot meest complete veulen. “Een heel aansprekend veulen van ruim een maand oud. Hij is hoogbenig en maakt zich extra mooi in beweging. Hij stapt met ruimte en souplesse, draaft op een hele deftige manier met daarin veel veer, allure en zelfhouding. En ook in galop toont Opinion-Utopia goede souplesse.”

Drie naar Ermelo

Tweede werd Olivewood Tarpania (Kremlin MD uit Hollywood Tarpania elite EPTM-dres sport-dres PROK van Fürst Romancier) van fokkers Ab en Annet de Lange, en daarmee bezorgde ze haar fokkers de tweede kampioenstitel van de dag. Want haar moeder Hollywood Tarpania leverde ook al de Flevolandse kampioene bij de driejarige merries, Lakewood Tarpania (v.Charmeur). “Gelukkig mag deze wél naar Ermelo”, lacht Annet de Lange. “We hebben vorig jaar met succes meerdere embryo’s gespoeld uit Hollywood Tarpania, en dit veulen is er één van een tweeling. Omdat deze nog net iets beter loopt, hebben we de andere thuisgelaten. Exterieurmatig zitten ze allebei heel sterk in elkaar en Olivewood is heel chique en heeft veel soupesse. We hebben Governor ook gebruikt voor onze fokkerij en waren direct overtuigd toen we Kremlin MD kampioen zagen worden. En, we wilden ook wel graag een keer een donker veulen in plaats van al die vossen haha.”

Ode Sollenburg

Marian Dorresteijn roemde Olivewood Tarpania om haar prachtige, langgelijnde lichaam, uitstraling en mooie gesloten draf met daarin een goed achterbeengebruik. Ook naar Ermelo mag de als derde geplaatste Ode Sollenburg (Foundation uit Happiness Sollenburg elite IBOP-dres PROK van Chinook) van fokker Adri Zekveld. “Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel, is hoogbenig, kan goed schakelen in draf en galoppeert lichtvoetig.”

Bron: KWPN