CK Gelderland: Derde kampioensmerrie op rij voor RS2

In 2016 pakte de Gelderse kampioene van RS2 ook de nationale titel en vorig jaar was er voor Junette RS2 de reservetitel. Dit jaar is de RS2-merrie ook een kandidate om hoog te eindigen op de NMK in Ermelo. De genen heeft ze alvast mee, haar moeder Wiona-Utopia was ook nationaal kampioene. “Deze merrie stapt geweldig, heeft zeer veel zelfhouding, zeer veel souplesse en geen snelheid nodig om veel expressie te tonen.”

Glamourdale en Galaxie 2 en 3

Op plaats 2 en 3 eindigden de merries Katniss (Galaxie x Charmeur) van Joop van Uytert en familie Van Vliet en Koco Linda (Glamourdale x Tuschinski) van L. Heida en MT Stables.

13 merries naar NMK

Uit de bijzonder sterke groepen driejarige merries werden zestien merries uitgenodigd voor het formeren van de kopgroep. Daarvan mogen er dertien door naar NMK.

Kamille waardige kampioen van minirubriek

Met de nieuwe opzet van de merriekeuringen voor springmerries in Gelderland, is de springrubriek op de Centrale Keuring enigszins om zeep geholpen. Toch was er een waardige kampioen in deze minirubriek met drie merries. Kamille (v. Comme il faut) uit de internationale springmerrie Earl Grey (v. Cardento) ook de moeder van de KWPN-hengst J-star (v. Big Star) en de NRPS hengst I’m a Star (v. E-Star) van Alexandra van der Peijl.

Zoals verwacht gaan alle drie de deelnemers aan de rubriek op de ‘grote’ Centrale Keuring van Gelderland door naar de NMK. Als dat niet het geval was, hadden de eigenaren zich het extra reisje (en twee weken extra training) immers kunnen besparen.

Joop van Uytert scoort bij veulens

Een mooie groep dressuurveulens verscheen vandaag voor de jury in Ermelo met aan kop de zeer kwaliteitsvolle Next Destino, uit de eerste jaargang van Jay Destino. Dit door Joop van Uytert en Renate van Vliet gefokte hengstveulen komt uit G-Daula (v. Cadans). Op plaats drie ook een veulen uit de Daula-lijn van Ab Barneveld: Nouveau Daula (Just Wimphof x Easy Game).

Drie veulens kregen een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Juryvoorzitter Toine Hoefs over het kampioensveulen: “Dit nog jonge veulen was vandaag met kop en schouders de beste van de groep. Het is een langgelijnd veulen met veel formaat, maar vooral zijn geweldige techniek viel op.” Op plaats 3 een merrieveulen uit dezelfde stam als Next Destino: Nouveau Daula (Just Wimphof x Easy Game) van Joop van Uytert en Ab Barneveld. “Een mooi langgelijnd veulen met een opvallend sterk bewegingsmechanisme.’’

Nana Mouskouri DVB

Nummer twee werd het merrieveulen Nana Mouskouri DVB (Totilas uit Erludine v. Jazz), gefokt door dressuurstal van Baalen B.V. Hoefs: “De Totilas dochter is goed ontwikkeld en heeft veel ras. Ze is op het moment wat overbouwd wat we toch wat terugzagen in de beweging.”

Springkampioen voor Zambesi TN

Tot het beste springveulen van de dag werd Noberlina DG gekroond. De dochter van Zambesi uit elite merrie Coberlina B (v. Ukato) gefokt en geregistreerd door D. Gilbers-Houwers uit Aalten was de beste van de springveulens en ontving naast het kampioenslint ook een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Arnold Kootstra: “De Zambesi nakomeling is een heel goed ontwikkeld veulen met veel uitstraling. Voor een springpaard heeft ze een heel mooi front en is daarbij langgelijn met goede verbindingen en heeft een goede galoppade.”

