CK Groningen: Appie Dijkstra vooraan met Oristo

“Voor mij kan het jaar al niet meer stuk!”, reageerde Appie Dijkstra enthousiast na de verkiezing van zijn High Five U.S.-zoon Oristo tot kampioen van de dressuurveulens. Vanuit Groningen mogen zes veulens naar Ermelo.

De High Five U.S.-zoon Oristo (uit Eriska elite IBOP-dres d-oc van Vivaldi) van fokker Appie Dijkstra uit Opende is verkozen tot het meest complete dressuurveulen vandaag in Tolbert. “Oristo is een hoogbenig, goed in het rechthoeksmodel staand veulen met op stand een iets verticale hals, die hij in beweging wel heel mooi gebruikt. Hij stapt met ruimte en souplesse, en valt op met zijn goede lichaamsgebruik in draf en galop”, lichtte Marian Dorresteijn toe, die ook aangaf tevreden te zijn over de dressuurveulens in Groningen.

Twee en drie

Op de tweede plaats werd Onze Zilverfeet-C (Jarville uit Four Whitefeet-C stb van Zucchero) van fokker J.C. Collewijn geplaats, die daarmee reservekampioen werd. “Dit veulen is een opvallende verschijning, ook dankzij zijn bijzondere zilverappel-kleur. Ze is hoogbenig, heeft een iets gesloten model en beweegt met goede zelfhouding. Elke keer goed vanuit het achterbeen en met goede afdruk en tact. Het was een close finish tussen deze twee veulens!” Als derde geplaatst werd de chique Orilana (Indian Rock uit Ilana elite IBOP-dres d-oc van Cupido) van Appie Dijkstra. “Dit is een veulen met veel ras, een mooie voorhand en een heel fraai hoofd. Hij heeft een goede, ruime stap, maakt een goede houding in draf en galoppeert met extra techniek.”

Sterke kopgroep

Als vierde werd opgesteld het Blue Hors Kingston-merrieveulen Ojay BMH (uit Jacey elite EPTM-dres PROK van Davino V.O.D.) van fokker W. van der Bij uit Lutjegast en mede-geregistreerde Familie De Vries uit Lutjegast. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel uitstraling en beweegt lichtvoetig. Ook naar Ermelo mogen de als vijfde geplaatste Ones Again WL (Ferdinand uit Uniola stb PROK van Welt Hit II) van fokkers Klaas en Jelly Pestman, die hoogbenig is en met veel expressie beweegt, en de nummer zes: Ojolana (Just Wimphof uit Jolana ster d-oc van Apache), het derde veulen van Appie Dijkstra binnen dit gezelschap.

Topjaar

Zijn dag kan dan ook niet meer stuk. “Mijn dag? Mijn hele jaar bedoel je!”, lacht de fokker. Eerder werd zijn van Galaxie-afstammende Lolana fokproduct al CK-kampioen van Zuid-Holland, en gister werd zijn fokproduct Kolana (v.Ferdeaux, de CK-kampioene van Friesland 2018) met mooie punten geselecteerd voor de halve finale van de Pavo Cup in Flevoland. “En dan nu dit veulen kampioen, en in totaal drie veulens naar Ermelo. Dat is gewoon super, daar doe je het voor!”

Bron: KWPN