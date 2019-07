CK Groningen: drie springmerries naar de NMK, Lacinda-Herma kampioen

Drie driejarige springmerries zijn uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring, waaronder de kampioensmerrie Lacinda-Herma (v.Dallas VDL) van Menko en Elsa Jongeling.

Al op de stamboekkeuring in Winschoten kwamen enkele goede springmerries naar voren, en zij stelden niet teleur op de Centrale Keuring. De beide merries die voor 85 punten hadden gesprongen, eindigden hier als eerste en tweede.

Lacinda-Herma

Tot meest complete verkoos de jury de Dallas VDL-dochter Lacinda-Herma (uit Charlotte elite IBOP-spr sport-spr PROK van Verdi, fokker Wiert Stienstra uit Opende) van Menko en Elsa Jongeling. “Dit is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met veel merrieopdruk, een aansprekende voorhand en correct fundament. Ze heeft veel jeugd en heeft zich goed laten zien bij het vrij springen op de stamboekkeuring. Ten opzichte van haar naaste concurrent hier wint ze het net op de lossigheid in beweging”, oordeelde juryvoorzitter Cor Loeffen.

Linderella

Die naaste concurrent is de Arezzo VDL-dochter Linderella (uit Ginderella keur IBOP-spr van Indoctro) van fokkers Arend van Ittersum en de VDL Stud. “Deze royaal ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft goede verbindingen en correct fundament. Ze is iets strak op de lendenen en heeft goede cijfers behaald voor zowel de galop als de andere springonderdelen op de stamboekkeuring.” Ook de als derde geplaatste Grandorado TN-dochter Lasstien-H (uit Chrisstien H ster van Casantos) van fokker H. Heeres uit Stadskanaal mag vanuit Groningen naar Ermelo. “Dit is een voldoende langgelijnde merrie met jeugd, die nog iets mooier in de bovenlijn zou mogen zijn. Ze heeft correct fundament en kwam dankzij 85 punten voor reflexen uit op 80 punten voor het springen.”

Eerste kampioen

Voor Menko en Elsa Jongeling was het de eerste keer dat ze als eigenaar van de kampioen naar voren konden treden. “Geweldig, en dan te bedenken dat we hoopten op het sterpredicaat enkele weken terug. Daar waren we al blij mee, en nu is ze de kampioen!”, is Elsa enthousiast. “Drie jaar geleden hadden we een tuigpaard-merrieveulen en daar zochten we een leuk opfokmaatje voor. Marco Stienstra adverteerde toen dit veulen op Facebook en ze sprak ons gelijk aan. Dus zijn we in de auto gestapt en gaan kijken, en zagen bij Marco’s vader Wiert een mooi scherp, bloederig veulen. Ze is nog steeds echt een bloedpaard maar ze is wel naar ons toe gegroeid en heeft een heel fijn karakter, onze zoon van elf kan haar zo naar de wei brengen. We hebben haar zelf klaargemaakt en heel mooi dat ze nu nog naar Ermelo mag. Daarna zullen we haar zadelmak maken en laten aanrijden met oog op de IBOP, dat gaan we wel uitbesteden.” Lacinda-Herma’s moeder Charlotte was destijds een IBOP-topper met een score van 86,5 punten.

Bron: KWPN