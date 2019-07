CK Groningen: Gamble H-dochter La Diva meest complete dressuurmerrie

Twee merries van Jan Brouwer mochten terugkomen voor het formeren van de kopgroep bij de driejarige merries en de complete La Diva (v.Gamble H) liep met veel lichaamsgebruik naar de kampioenstitel.

Met 80/80 behoorde La Diva (Gamble H uit Wilrita elite IBOP-dres sport-dres PROK van Haarlem, fokker A. Rijpma uit Lieveren) van Jan Brouwer al tot de uitschieters op de stamboekkeuring in Winschoten. Vandaag bleek ze wederom de meest complete.

La Diva

“La Diva is een royaal ontwikkelde en moderne merrie van 1.73m. Ze heeft veel uitstraling en een goede bovenlijn. Ze stapt met goede ruimte, en draaft met veel ruimte, tact, lichaamsgebruik en een mooi zweefmoment”, sprak juryvoorzitter Marian Dorresteijn. Zij mag net als de tweede geplaatste Lou Lou HF (Grand Galaxy Win uit Bonbini elite IBOP-dres sport-dres PROK van Oscar) van fokker J. Ballard Haralson uit Newnan naar Ermelo.

Lou Lou HF

“Lou Lou HF is een goed ontwikkelde merrie met veel ras, die iets meer halslengte zou mogen hebben en hard fundament heeft. Ze draaft met goede afdruk, tact en een sterk gebruik van het achterbeen. Ze zou in het geheel nog iets meer schoudervrijheid mogen hebben.” Net naast een ticket voor Ermelo greep de als derde geplaatste Ebony-dochter Lafayett (uit Washington A elite IBOP-dres sport-dres pref prest PROK van Flemmingh, fokker Wim Hoogeslag) van Jan Brouwer. Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, zou wat meer opwaarts gebouwd mogen zijn en is iets week gekoot. In beweging valt deze sterke merrie op met haar kracht.

Elasticiteit

Jan Brouwer kocht de Fürstenball-zoon Gamble H als veulen op Starsale Auctions en heeft nu goede nakomelingen van hem. “Gamble H kwam bij het KWPN tot de tweede bezichtiging en daarna heb ik hem bij het AES laten keuren, zodat ik zijn nakomelingen in elk geval kon registreren bij het KWPN. Hij was één van de uitschieters in de Pavo Cup-voorselectie met een score van 87 punten dus we gingen met hoge verwachtingen naar Ermelo, maar daar was hij sloom en pakte hij niet goed aan. Hij bleek koorts te hebben dus dat was achteraf goed te verklaren. Gamble H heeft heel veel talent en elasticiteit en we hebben hem naar een ambitieuze ruiter in Chili verkocht met oog op de Pan Am Games”, vertelt Jan Brouwer. “Thuis hebben we nog echt een stel knallers van hem staan, en deze kampioensmerrie La Diva vinden we zelf ook een heel fijn paard. Ze is heel correct en doet het al super onder het zadel. Net als de Ebony-merrie willen we haar straks voorstellen in de IBOP.”

Bron: KWPN