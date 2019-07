CK Groningen: kampioenstitel oudere merries voor Jazzanula-N

De zon schijnt, het publiek zit klaar en de eerste kampioen is gehuldigd. De Centrale Keuring van Groningen is goed begonnen. Wim van Nispen’s Jazzanula-N (Corland x Silverstone) bleek de beste bij de oudere merries.

In de kopgroep ging de strijd tussen twee merries. De vijfjarige Jazzanula-N (Corland uit Zazanula N elite IBOP-spr PROK van Silverstone) van fokker Wim van Nispen uit Harkstede won het van de vierjarige Kilimanjaro (Quasimodo van de Molendreef uit Faletta ster sport-spr van Carosso VDL) van fokker E. Eefting uit Rohel. “Jazzanula-N is een hele aansprekende merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat en correct en hard fundament heeft. Ze is geklasseerd in het M-springen en presteert daarmee voor haar leeftijd goed op niveau”, oordeelde Cor Loeffen als voorzitter van de jury. “Kilimanjaro staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een heel aansprekende voorhand. Ze zou wat sterker mogen zijn in de lendenpartij en is heel rijtypisch. Ze heeft met succes een IBOP afgelegd waarin ze 78 punten behaalde.”

Eigen stam

De dag is goed begonnen voor fokker Wim van Nispen, die met vier merries uit dezelfde stam aanwezig is op de CK in Tolbert. Naast kampioensmerrie Jazzanula-N zag hij vanmorgen al de 1.35m-springende Ghianula-N (Baloubet du Rouet uit Thianula keur sport-spr pref prest van Quidam de Revel) keur verklaard worden bij de acht jaar en oudere merries. Vanmiddag komen nog twee driejarige merries van Van Nispen in de baan. “Wat is er nou mooier dan een leuke fokstam hebben, en de zelfgefokte paarden laten uit te brengen in de sport. Ik kan er enorm van genieten, zeker als dat ook nog gepaard gaat met keuringssucces! Jazzanula-N is een hele fijne merrie, zowel in de springring als in de omgang. We hebben haar samen met haar amazone Suzanne Tepper en het doel is om dit jaar goed voor de dag te komen in de Blom Cup in Ermelo.”

Bron: KWPN.nl