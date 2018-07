CK Groningen: Van Ittersum met drie merries naar NMK

Alle zes driejarige springmerries in de kopgroep op de Centrale Keuring in Tolbert verdienden een uitnodiging voor de NMK. Arend van Ittersum’s Kurrusa (v.Cornet Obolensky) pakte de titel.

Groningse kwaliteit

Met de springmerries maakte regio Groningen een goede vuist, iets wat op de stamboekkeuring in Winschoten al duidelijk werd. Vandaag aan het langste eind trok de Cornet Obolensky-dochter Kurrusa (uit Currusa ster PROK van Indoctro) van fokker Arend van Ittersum. “Dit is een rijtypische merrie met veel uitstraling en merrieopdruk. Ze beweegt met een goede techniek, heeft correct fundament en heeft 80 punten voor het springen verdiend op de stamboekkeuring”, vertelde Cor Loeffen over deze complete kampioensmerrie.

Van Ittersum staat ook als mede-fokker en mede-geregistreerde van de als tweede geplaatste Kannan-dochter Kinderella VDL (uit Ginderella keur IBOP-spr van Indocto), die hij samen heeft met mede-fokker VDL Stud. “Een royaal ontwikkelde merrie, met jeugduitstraling en goede springpunten.” Op de stamboekkeuring kreeg ze 85 punten voor het vermogen en 80 voor het springen.

Als derde geplaatst werd de rijtypische, aansprekende Katinka RV (v. Genius uit Fantastique RV ster PROK van Mr.Blue) van Stoeterij Renken.

Kurrusa (v. Cornet Obolensky) met fokker Van Ittersum – Foto: Horses.nl

Zes naar NMK

Ook naar Ermelo mogen de voor 85 punten springende Quick Star-dochter Kesdita (uit Serdita ster pref van Nimmerdor) van fokkers Arend van Ittersum en VDL Stud, de royaal ontwikkelde Karonita L (Harley VDL uit Fernita L stb PROK van Diamant de Semilly) van G.J. Lucas uit Nieuw Schoonebeek en goed ontwikkelde Cornet Obolensky-dochter Kornet’s Prelude R.T. (uit Fequivera-M van Baloubet du Rouet, fokker R. Tel uit Drogeham) van Gebroeders Damminga uit Bedum.

Kampioenskeuring

In de kampioenskeuring won Kurrusa het van het kopnummer van de vier- tot en met zevenjarige merries, de eveneens voor 80 punten springende Carambole-dochter Hiphop.HR Sporthorses (uit Odalwina van Nabuur, fokker J. Heringa uit Noordbroek) van M.J. Niedorff uit Oude Pekela. Deze merrie slaagde eerder met 77 punten voor de IBOP. “Deze aansprekende, langgelijnde merrie heeft hard en droog beenwerk en kon nog iets sterker in de bovenlijn.”

Dressuurmerries

Twee dressuurmerries gingen de strijd met elkaar aan bij de driejarigen, en daarin kreeg Kodora V (Dark Pleasure uit Wodora elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Rousseau) van fokker Erik Veenstra de voorkeur boven Kumira (Charmeur uit Dumira keur IBOP-dres van Gribaldi) van fokker Wubbe Tammenga. “Kodora V is een royaal ontwikkelde merrie met een goed dressuurmodel en een aansprekend front. In beweging maakt ze zich nog mooier, dankzij een sterk gebruik van het achterbeen, veel zelfhouding en souplesse. Zij mag tevens naar de NMK

De als tweede geplaatste Kumira is goed ontwikkeld, heeft sterke verbindingen in haar model en beweegt eveneens op een krachtige manier”, sprak juryvoorzitter Marian Dorresteijn.

Kodora V (v. Dark Pleasure) met fokker Veenstra – Foto: Horses.nl

Aan elkaar gewaagd

In de kampioenskeuring won Kodora V het van het goed bewegende kopnummer van de vier- tot en met zevenjarigen, de Dream Boy-dochter J’Adore KMK keur IBOP-dres (uit Zarin JDJ stb van Krack C) van fokker C.M.G. Roggen uit Groningen, die eerder al 79 punten bijeen liep in de aanlegtest. “Het is kiezen tussen twee fantastische merries, want ook J’Adore KMK is een heel aansprekend paard met een heel goed achterbeengebruik in beweging.”

Tien springveulens naar Ermelo

In de Noordelijke provincies leeft het nog: de veulenkeuringen. Uit een royaal aanbod op de Centrale Keuring van Groningen in Tolbert konden maar liefst tien springgefokte veulens worden geselecteerd voor de NVK in Ermelo. Bij de dressuurveulens werden er vier uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Nova-Léne (v.Emir R) en Nirvana BMH (v.Hennessy) werden kampioen.

Grote kwaliteitsvolle groep

Juryvoorzitter Cor Loeffen sprak van een grote, kwaliteitsvolle groep springveulens. De kampioenstitel werd toegekend aan Nova-Léne (Emir R uit Charléne ster PROK van Lupicor) van fokker J.A. Sinkgraven uit Wildervank. “Een markant getekend veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat en een charmante verschijning is. In beweging laat ze zien heel atletisch te zijn en heeft ze veel balans in haar lichtvoetige galoppade.”

Nova-Lène (v. Emir R) )- Foto: Horses.nl

Reservekampioen van Insider

Ze bleef net voor op de rijtypische Insider VDL-dochter Nylisa (uit Elisa elite IBOP-spr PROK van Indoctro) van fokker J. Koops uit Onnen. “Dit veulen heeft een aansprekende voorhand, veel merrieopdruk en is voldoende ontwikkeld. Ook zij heeft een lichtvoetige galop.” Derde werd de goed ontwikkelde, met balans en gemak galopperende Noraly (Chapeau TN uit Excellent RV ster PROK van Warrant) van fokker H.P. Mellema uit Winschoten.

Jongste veulen wint

Bij de dressuurveulens ging het zes weken oude Hennessy-hengstveulen Nirvana BMH (uit Jacey elite EPTM-dres PROK van Davino V.O.D.) van fokkers W. van der Bij en familie De Vries uit Lutjegast er met de hoogste eer van door. “Het kampioensveulen is een chique veulen, dat goed in het rechthoeksmodel staat en veel uitstraling heeft. Hij heeft een goede stap, valt op met heel veel houding en tact in draf, en galoppeert met goede balans en cadans”, lichtte Marian Dorresteijn toe. Hij mag samen met drie andere veulens uit de zeskoppige kopgroep naar Ermelo.

For Ferrero en Expression

Op de tweede plaats werd het elegante merrieveulen Natascha’s Lightfeet-C (For Ferrero uit Edelfeet JC stb van Schumacher) van fokker J.C. Collewijn uit Marum opgesteld. “Een rassig veulen met mooie voorhand, dat in draf veel souplesse en beentechniek heeft. Ook liet ze een hele fijne galop zien.” Als derde werd de met veel zelfhouding bewegende Nightstar van ’t Oosterzand (Expression uit Saffier elite sport-dres PROK van Havidoff) van A.J. Wielsma uit Oldekerk geplaatst.

Uitslag

Kampioensveulen dressuur Nirvana BMH (v. Hennessy) – Foto: Horses.nl

Bron: KWPN