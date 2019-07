CK Groningen: Van der Meer flikt het weer

Familie Van der Meer heeft een abonnement op succes op de veulenkeuring en vandaag was het weer raak. Owen (v.Freeman VDL), een halfbroer van NVK-kampioene Mijnsinaa, won de titel op CK Groningen.

In Friesland kreeg Sietse van der Meer al twee veulens uitgenodigd voor Ermelo, en daar kwam vandaag nog een veulen bij. Een veulen dat hij samen heeft met dochter Iekje van der Meer, die in de provincie Groningen woont. In totaal mogen zeven veulens vanuit deze provincie naar de Nationale Veulenkeuring.

Lichtvoetig en zeer aansprekend

Kampioen Owen (Freeman VDL uit Ambersinaa elite IBOP-spr pref prest PROK van Indoctro) van Sietse en Iekje van der Meer liet zes veulens achter zich in de kampioenskeuring. “Dit is een heel rassig veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat, zeer aansprekend is en met een goed achterbeengebruik beweegt. Hij heeft een hele lichtvoetige galop en is een modern veulen”, lichtte juryvoorzitter Cor Loeffen toe.

Reservekampioen

Tot reservekampioen werd verkozen het goed ontwikkelde Arezzo VDL-hengstveulen Ogruso H (uit Fogrusa keur IBOP-dres EPTM-spr van Chello III VDL) van Anne Jan Hazenberg uit Opende. “Een vroeg geboren veulen dat goed in het rechthoeksmodel staat en een heel aansprekend front heeft. Hij toont veel gemak in zowel draf als galop.” Derde werd de voldoende ontwikkelde, langgelijnde Orina (Emerald van ’t Ruytershof uit Varina keur IBOP-spr prest van Indoctro) van familie Van Rooijen uit Overschild. Dit merrieveulen heeft een heel aansprekende voorhand en galoppeert met een goede buiging in het achterbeen.

Zeven naar Ermelo

Op de vierde plaats kwam de tweede Arezzo VDL-nakomeling binnen dit gezelschap: O Bella Ciao (uit Valentine ster pref van Oramé) van fokker H. Ludolphie uit Sappemeer en mede-geregistreerde H. Ludolphie Jr. uit Sappemeer. Dit merrieveulen heeft veel charme, een aansprekend front en veel balans en souplesse in beweging. De nummers vijf, zes en zeven mogen eveneens naar Ermelo. Dat zijn de jonge, goed ontwikkelde en lichtvoetig galopperende Ocean Blue (Zirocco Blue VDL uit Usambara van Contender) van A.J.E. Abbring uit Onnen, de goed ontwikkelde en extra gemodelleerde Obylle (Comthago uit Abylle stb-ext van Goodtimes, fokker J. Wiersma uit Nieuwebrug) van Willy Oosterveld uit Vlagtwedde en tot slot de zeer rijtypische en met een goede buiging in het achterbeen galopperende Oh Harry HL (Grand Slam VDL uit Elodie ster d-oc van Corland) van H. Ludolphie uit Sappemeer.

“Dit verveelt nooit”

En weer stond familie Van der Meer vooraan op de veulenkeuring. Voor het derde jaar op rij kunnen ze met de merrie Ambersinaa naar de Nationale Veulenkeuring. “Twee jaar geleden werd Mijnsinaa hier provinciaal kampioen en later won zij de nationale titel. Vorig jaar werd de Arezzo-nakomeling Nog Een Sinaa hier uitgenodigd voor Ermelo, en dit jaar is Owen kampioen geworden. En we denken dat hij ook goed voor de dag kan komen in Ermelo”, vertelt Iekje van der Meer. “Freeman VDL is een zoon van de door ons gefokte hengst Emmerton, en we hebben hem al eens vaker met succes gebruikt voor onze fokkerij. En wat heel mooi is om te zien is dat Owen eenzelfde eigenschap heeft als zowel zijn vader Freeman als zijn grootvader Emmerton. Bij het aangalopperen beginnen zij alle drie namelijk elke keer met een hele grote galopsprong, waarbij ze echt omhoog springen.” Sietse van der Meer is ook in zijn nopjes met hun zoveelste veulenkampioen. “Van deze hebben we goede verwachtingen voor Ermelo en het is mooi om daar met drie goede veulens naar toe te mogen gaan!”

Bron: KWPN