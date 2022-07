CK Heerjansdam: 10 dressuurmerries geplaatst voor Kampioenskeuring

Het leek voor de royale hoeveelheid toeschouwers in Heerjansdam bijna vakantie; onder stralende weersomstandigheden op een terras genieten van prachtige paarden. Maar achter de schermen was en werd hard gewerkt om van deze stamboek- en Centrale Keuring een succes te maken. In de coronaperiode werden beide keuringen min of meer noodgedwongen samengevoegd en dit beviel zo goed, dat het bestuur van de regio Zuid-Holland besloot voorlopig op deze voet verder te gaan.

Gisteren stond als juryteam in de baan; Johan Hamminga, aspirant-jury Luuk Smetsers en regio-inspecteur Petro van Trommelen. Na afloop van deze eerste dag was hij een tevreden man: “We hebben vandaag veel rijtypisch gebouwde en jeugdige modellen in de baan gehad. Over het algemeen normaal tot goed ontwikkeld en maar weinig ‘kleintjes’.”

Gemiddeld goed fundament

“Fundament moet natuurlijk altijd een punt van aandacht zijn, maar er wordt hier duidelijk op geselecteerd, want we hebben op het straatje maar weinig grote afwijkingen gezien. Dit is pas mijn tweede jaar hier als regio-inspecteur, maar het is fijn keuren op deze locatie. De bodem is goed en er is rust, dus de paarden kunnen zich optimaal laten zien. Het team aanjagers is goed op elkaar ingespeeld en verricht uitstekend werk. Het enige gemis was natuurlijk Dirk Reijne. Vorig jaar was hij nog speaker, maar inmiddels is hij overleden. Ik kijk in ieder geval uit naar morgen, want ik denk dat we met tien merries voor de kampioenskeuring een heel interessante en spannende rubriek hebben!” Johan lichtte samen met Petro het ochtendprogramma toe, Luuk nam in de middag het over van Petro. De toelichting van het juryteam was aan de bakrand heel goed te volgen voor de toehoorders. De merries werden beoordeeld in tien groepen. In totaal ging het om 44 driejarige merries, een groeiend aantal voor de regio. Hiervan werden er 33 ster en 22 voorlopig keur.

Olympiade-hengst

Op catalogusvolgorde werden geplaatst voor de kampioenskeuring onder meer Oresia ASD, een bijna zwarte dochter van All at Once uit de preferente stermerrie Ciresia (v.Sandreo). In de moederlijn komen we naast enkele internationale sportpaarden en aangewezen hengsten ook de KWPN goedgekeurde Grand Prix en Olympiade-hengst Glock’s Dream Boy tegen. De jury vertelde over Oresia ASD: “Een zeer mooi en aansprekend paard. Ze bewoog heel lichtvoetig en met opvallend veel balans. Stappen deed ze zuiver. In draf liet ze veel expressie zien en een goede lichaamshouding. Het laatste gold ook voor haar galop met steeds een sterk gebruik van het achterbeen. Oresia ASD is gefokt door A. Schellekens uit Sprang-Capelle en werd verkocht via Stal Brouwer Auctions. Als huidige geregistreerde staat te boek: M.P. Overvliet uit Leiden. Voor haar exterieur liet ze 85 noteren evenals voor haar beweging.

Oresia ASD (All At Once x Sandreo) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Van Helvoirt-fokkerij

Ook de 1.78 metende en bij de stal Van Nobelen gefokte Olly-Esther kreeg een uitnodiging voor de Kampioenskeuring. Deze zeer royaal ontwikkelde dochter van Blue Hors Zack beschikt over goede verhoudingen in het lichaam. Ze beschikt over een goede schoft-/schouderpartij. In beweging beschikte ze over lossigheid en gedragenheid. De blikvanger kreeg voor zowel exterieur als voor beweging 80 punten. Ze staat geregistreerd bij Louis en Gabriëlle Röst van stal Het Haarbosch in Stroe en bij Tim Coomans uit Oud-Beijerland. De moeder van Olly-Esther is O.Esther (elite, pref, prest. D-OV v. Jazz). Zij tekent tevens voor het moederschap van de drie Grand Prix-dressuurpaarden: Asther de Jeu (v.Contango), Brother de Jeu (v.Voice), Esther SVN (v.Voice) en Zafriq de Jeu (v.Rousseau). Verder in de merrielijn komen we ook nog tegen de beide nakomelingen van Gribaldi, Sisther de Jeu en Thriller, die internationaal zeer succesvol waren in de Grand Prix. O.Esther werd als veulentje bij Huub en Tiny van Helvoirt aangeschaft door Emmy de Jeu. Zij verkocht de merrie daarna aan Ruud van Nobelen, die er ook bovengemiddelde goede dressuurpaarden uit fokte. Olly-Esther werd geboren in het jaar dat O.Esther overleed.

Olly-Esther (Blue Hors Zack x Jazz) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Mooi inklimmen

Ostara Reina VDJ steeg volgens de jury op als ze ging bewegen: “Een heel aansprekend model met een prachtig front. Bewegen deed ze heel lichtvoetig en met veel souplesse . In draf klom ze er iedere keer mooi in en liet daarbij veel techniek zien.” De donkere vos van P.H. van der Jagt uit Zuid-Beijerland meet 1.69 m en is een dochter van In Style. Ze is geboren uit stermerrie Cireina (v. UB40) en komt uit de wijdverbreide Reina-stam van Wim van Arkel. Ostara Reina VDJ kreeg voor zowel haar exterieur als haar beweging 80 punten.

Ostara Reina (In Style x UB40) Foto Jacquelien van Tartwijk

Smaakmaker

Maar liefst vijf nakomelingen van Blue Hors Kingston deden mee in Heerjansdam. Niet vreemd want deze hengst was een van de smaakmakers tijdens de KWPN Hengstenkeuring in 2018 en was voordat hij verhuisde naar Denemarken van Ad Valk. Vier van de dochters van Kingston werden vandaag voorlopig keur, nummer vijf kreeg het sterpredicaat toegekend. Het optreden van Oriflame was goed voor 80 punten voor zowel exterieur als beweging. Ze komt uit sport stermerrie Flame (v.Lord Loxley), die succesvol is uitgebracht in de Lichte Tour. De mooi gemodelleerde Oriflame viel in zowel draf als galop op door haar krachtige gebruik van het achterbeen en haar sterke afdruk in beweging. Ze is royaal ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Tevens liet ze al een fijne bespiering zien. De bruine merrie is geboren op stal Hamerpagt in Nieuwland met als geregistreerde: E. Kossowicz in Californië.

Oriflame (Kingston BlueHors x Lord Loxley) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Goede moederlijn

Dezelfde score was er voor halfzus Our Pleasure uit de preferente elitemerrie Wild Pleasure. Deze dochter van Jazz komt via Leandra (Ferro x Variant) uit de moederlijn van topvererver Negro. Wild Pleasure is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde Dark Pleasure. Deze hengst was succesvol in de Lichte Tour alvorens hij verkocht werd naar Amerika. Hier overleed hij aan hoefbevangenheid. Hij liet onder meer de KWPN-goedgekeurde It’s a Pleasure na. Wouter Plaizier uit Heerjansdam is fokker/geregistreerde van Our Pleasure. De jury omschreef de zwarte merrie als: “Een scherp gemodelleerde en bloedgemaakte merrie, jeugdig en met veel rasuitstraling. Bewegen deed ze met veel expressie en op een lichtvoetige manier.”

Our Pleasure (Kingston Blue Hors x Jazz) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Zelfde familie

Uit dezelfde merrielijn, met ook Leandra (Ferro x Variant) als grootmoeder, komt O’de Vie. Een dochter van Blue Hors Zackerey uit voorlopig keurmerrie Her Pleasure (v.Bretton Woods). Met haar 1.73 m is O’de Vie royaal ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel. Een merrie die extra opviel door haar goede verbindingen. Stappen deed ze zuiver en vlijtig en in draf liet ze een fijne techniek zien. Galopperen deed ze met veel kracht. De zwartbruine merrie van f/g M. van Cortenberghe uit Reeuwijk kreeg eveneens 80 punten voor zowel exterieur als beweging.

O’de Vie (Blue Hors Zackery x Bretton Woods) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Olympiade-paard

Ona Ivy is een dochter van Olympiade-paard Total US en is geboren uit Ivy (Elite Ibop(dres), prok, D-OC v. Ampère. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij M.J. ten Holter en R.G. Klijn in Dordrecht. De jury lichtte Toe: “Een aansprekende merrie met een heel mooi front en een fraai gewelfde hals. Stappen deed ze ruim en zuiver. In draf hield ze iets terug, maar toonde wel veel techniek. Even als in galop.” In de moederlijn komen we meerdere goede sportpaarden tegen.

Ona Ivy (Total US x Ampere) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Natuurlijk bewegen

Oakley, de lichtbruine dochter van Deparon US gooide hoge ogen bij de jury vanwege haar natuurlijke manier van bewegen: “Deze goed gebouwde en heel complete merrie beschikt over een sterke bovenlijn en beweegt opwaarts. Ze schakelt heel makkelijk, changeren doet ze simpel en ze blijft steeds in balans.” Oakley van f/g C. Heemskerk uit Rijsburg komt uit Facey-Zelma (elite, Ibop(dres) v. Oscar) van de bekende Pretendent Hoeve-fokkerij. De score voor Oakley kwam uit op 80 punten voor zowel exterieur als beweging.

Oakley (Deparon US x Oscar) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Veelzijdige fokkerij

Precies hetzelfde puntenaantal was er voor Ohanah van Fürst Jazz. Een opwaarts gebouwde en lang gelijnde vos met een fraai silhouet. Stappen deed ze zuiver, in haar lichtvoetige draf liet ze een goede beentechniek zien. Haar gedragenheid viel daarbij positief op. De merrie van f/g P.C. van Selow uit Monster is met haar 1.71 m royaal ontwikkeld. Als moeder staat op papier Cifeera-Altena (v.Valdez). In de moederlijn komen we internationale dressuurpaarden, maar ook een internationaal eventing- en springpaard tegen.

Ohanah (Furst Jazz x Valdez) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bloedmooi

Ofira Waard komt uit een bekende stam met Luuk van Rijn uit Nieuwland als grondlegger. De scherpe en goed ontwikkelde vosmerrie werd door de jury omschreven als bloedmooi. Ze beschikt ook over een sterke rug- en lendenpartij. Naarmate ze even wat langer in de baan was ging de dochter van Glock’s Flavio haar passen steeds beter afmaken. Stappen deed ze zuiver en goed door het lichaam. In draf liet ze veel expressie en buiging in de gewrichten zien, daarbij schakelde ze heel makkelijk. Dit laatste deed ze ook in galop en toonde daarin ook kracht en afdruk. De moeder van Ofira Waard is Wintana Waard (elite, pref, prest v. Jazz). Zij is tevens moeder van de kampioen van de Nationale Veulenkeuring Gregwaard, die uitgebracht is in de Zware Tour en nu succesvol is met Mickey Schelstraete, alsmede Carsten Waard die internationaal uitgebracht wordt in de Intermediair I. De volle broer van Wintana Waard, Zegerwaard of wel Junimond wordt uitgebracht in de Grand Prix. Als score liet Ofira Waard vandaag 85 voor haar exterieur en 80 voor haar beweging noteren.

Ofira Waard (Glock’s Toto jr x Jazz) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron KWPN