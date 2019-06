CK Limburg: drie dressuurmerries naar de NMK

Uit twee fijne groepen driejarige dressuurmerries konden drie merries worden uitgenodigd voor de kopgroep. Zij mogen, aangevoerd door kampioene Lancelin (v. Governor), allen naar Ermelo.

“We hebben drie fijne, goed gemodelleerde merries geselecteerd voor de kopgroep. Het is mooi dat we ze ook alle drie hebben kunnen uitnodigen voor de Nationale Merriekeuring”, vertelt inspecteur Toine Hoefs. De Governor-dochter Lancelin (uit Donna Clara elite IBOP-dres PROK d-oc van Sir Donnerhall) van fokker Linda Bijen-de Bie trok daarin aan het langste eind en kreeg het kampioenslint omgehangen. “Lancelin staat goed in het rechthoeksmodel en is heel mooi gemodelleerd. Ze heeft een goede stap, richt zich goed op in draf en is geslaagd voor de IBOP deze week.” Voor deze aanlegtest slaagde ze met 76,5 punten.

Goede start

Linda Bijen-de Bie besloot enkele jaren geleden goed van start te gaan in de fokkerij en kwam terecht bij familie Janssen uit Joppe, waar ze de Sir Donnerhall-dochter Donna Clara uit de stam van de Grand Prix-hengst Wynton kon kopen. In combinatie met Governor fokte ze er de Limburgse CK-kampioene Lancelin uit. “Geweldig om hier de kampioen te hebben! Samen met mijn vader fokten we eerder ook al een NMK-merrie uit Donna Clara, dat is de Jazz-dochter Honeysuckle Rose. Dankzij Lancelin is haar moeder nu ook preferent geworden, dus we zijn blij dat het lukt om deze goede stam verder uit te bouwen. Lancelin is een heel mooi paard, met een fantastisch werkwillig karakter en drie goede basisgangen. Dat ongecompliceerde karakter zien we ook bij de andere nakomelingen van Donna Clara, dus dat zit in de stam verankerd.” De Governor-dochter is drachtig van For Ferrero (v. For Romance) en haar moeder is opnieuw gedekt met Governor.

Sterke kopgroep

Op een goede tweede plaats eindigde de George Clooney-dochter La Donna (uit Henriette ster PROK van Negro) van fokker T. Bouten uit Hegelsom. “Ook dit is een hele mooie, goed gemodelleerde langgelijnde merrie. Ze is heel correct gebouwd en heeft rasuitstraling. Wel liep ze vanochtend op de stamboekkeuring iets overtuigende dan nu vanmiddag aan de hand, wellicht is ze niet helemaal fit aangezien ze ook een paar keer hoestte. Vanmorgen viel ze heel positief op met haar goede beentechniek en lossigheid in beweging, nu had ze er iets meer aan kunnen trekken om nog hoger te eindigen.” Op de NMK kan ze in de ‘herkansing’ en daarvoor is ook de als derde geplaatste Danciano-dochter L’Amour (uit J’Adore van de Vogelzang PROK van Quaterback) van fokker Sandra Kleuskens uitgenodigd. “Dit is een sterk gemodelleerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een fractie neerwaarts gebouwd is. Ze beweegt met veel buiging in het achterbeen, een mooi voorbeengebruik en ze kan goed schakelen in beweging”, aldus Hoefs.

